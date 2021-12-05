بالصور.. عائلة تسير على أطرافها الأربعة وتحير العلماء

أميرة خالد (صدى):
حيرت عائلة تركية في قرئة نائية العلماء بعد أن وجدوا أفراد عائلتها جميعًا يسيرون على أطرافهم الأربعة في مظهر غريب لم يعتاد البشر على رؤيته.
وتعيش العائلة في بيوت حجرية بقرية نائية وسط مسارات ترابية حيث اعتادوا السير بشكل غير عادي وهم يسيرون على أطرافهم الأربعة إلا أن بعضهم استطاع الإفلات من ذلك والسير بشكل مستقيم.
ورجح الباحثون في بداية الأمر أنه انتكاسة للقفزة التطورية للإنسان للوقوف في وضع مستقيم فهذه المشية صعبة جدًا وغير الطبيعي أن يمشي البشر بهذه الطريقة
كما اعتقد العلماء أيضًا أنهم يسيرون كما فعل أوائل البشر في الماضي لكن الأشقاء لا يستخدمون قبضة يدهم للمشي وبدلاً من ذلك يستخدمون الناحية الخلفية لراحة اليد مما يتسبب في أذى الجلد بشدة.