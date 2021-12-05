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بالصور.. عائلة تسير على أطرافها الأربعة وتحير العلماء

منذ ساعتين
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بالصور.. عائلة تسير على أطرافها الأربعة وتحير العلماء

أميرة خالد (صدى):
حيرت عائلة تركية في قرئة نائية العلماء بعد أن وجدوا أفراد عائلتها جميعًا يسيرون على أطرافهم الأربعة في مظهر غريب لم يعتاد البشر على رؤيته.

وتعيش العائلة في بيوت حجرية بقرية نائية وسط مسارات ترابية حيث اعتادوا السير بشكل غير عادي وهم يسيرون على أطرافهم الأربعة إلا أن بعضهم استطاع الإفلات من ذلك والسير بشكل مستقيم.

ورجح الباحثون في بداية الأمر أنه انتكاسة للقفزة التطورية للإنسان للوقوف في وضع مستقيم فهذه المشية صعبة جدًا وغير الطبيعي أن يمشي البشر بهذه الطريقة

كما اعتقد العلماء أيضًا أنهم يسيرون كما فعل أوائل البشر في الماضي لكن الأشقاء لا يستخدمون قبضة يدهم للمشي وبدلاً من ذلك يستخدمون الناحية الخلفية لراحة اليد مما يتسبب في أذى الجلد بشدة.

 

السير
العلماء
الباحثون
عائلة تركية
الحياة البدائية
البيوت الحجرية
قرية نائية

التعليقات

4everx2
4everx2 عدد التعليقات : 7805
منذ 4 دقائق
معاد هذا الخبر اعتقد انه مقلب منهم لجلب الشهرة او استعطاف الناس بأعطائهم الأموال فقط.

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أحدث التعليقات

رااايق
هذه الأمراض النفسية وما تسوي كله بسبب الحقد على النصر ***!!! يتذكر شيئ من قبل 20 سنه ***!!!! هههههههههههههههه
اللل
الشتإ في البر وشبة النار وهرفي صغير اما الخرابيط هاذي ماهي لنا
محمد
حلو
4everx2
معاد هذا الخبر اعتقد انه مقلب منهم لجلب الشهرة او استعطاف الناس بأعطائهم الأموال فقط.
4everx2
الحقيقه قد جربته رائع مجرد وضع القهوة على فروة الرأس وتدليك فروة الراس قبل غسل الشعر بربع ساعه ثم غسل الشعر فقط بالماء الدافئ...

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