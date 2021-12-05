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"نزاهة" توقف 250 شخصًا بتهم الرشوة واستغلال النفوذ

منذ ساعة
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"نزاهة" توقف 250 شخصًا بتهم الرشوة واستغلال النفوذ

الرياض (صدى):
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد"نزاهة "، أنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ربيع الثاني 1443هـ.

وذكرت الهيئة أنها نفذت 6459 جولة رقابية، حيث تم التحقيق مع 657 متهمًا، وإيقاف 250 شخصًا، بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير.

وأوضحت أن المتهمين ينتسبون لوزارات الدفاع والداخلية والصحة والعدل والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأكدت "الرقابة ومكافحة الفساد" على ضرورة الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري عبر وسائل الاتصال الخاصة بالهيئة؛ وذلك لحماية المال العام والحفاظ عليه من الإهدار.

 

نزاهة
التزوير
الرشوة
القضايا الجنائية
الرقابة ومكافحة الفساد
استغلال النفوذ

التعليقات

ط 🍹🍹🍹
ط 🍹🍹🍹 عدد التعليقات : 254
منذ 54 دقيقة
برغم كل هاذي الحملات وبرغم الاطاحة بالكثيرين من الفاسدين حسب مايعلن من ارقام
إلا أن الفساد لا زال موجودآ وبقوة وكأن كل ماتم القبض عليهم وكشفهم لم يكونوا إلا
نقطة في بحر ... الله المستعان .

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أحدث التعليقات

قرم
بس مو سبيكة ذهب. يمكن قصدك السبايك اللي في مكينة السياره؟؟؟
واضح ***وصريح
طيب.
واضح ***وصريح
هههههههههههههههههههههههههههههههههه شرح عملي وتطبيقي لمقولة :-(( ياكد مالك خلف ))..
واضح ***وصريح
هههههههههههههههههههههههههههه حسيبك الله ياحيوان إبن القردة،ههههههههههههههههههههههههههه
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