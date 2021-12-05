"نزاهة" توقف 250 شخصًا بتهم الرشوة واستغلال النفوذ

الرياض (صدى):
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد"نزاهة "، أنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ربيع الثاني 1443هـ.
وذكرت الهيئة أنها نفذت 6459 جولة رقابية، حيث تم التحقيق مع 657 متهمًا، وإيقاف 250 شخصًا، بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير.
وأوضحت أن المتهمين ينتسبون لوزارات الدفاع والداخلية والصحة والعدل والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وأكدت "الرقابة ومكافحة الفساد" على ضرورة الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري عبر وسائل الاتصال الخاصة بالهيئة؛ وذلك لحماية المال العام والحفاظ عليه من الإهدار.