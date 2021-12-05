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"القحطاني": دوري أبطال آسيا هذا العام كان الأسهل في تاريخ الدوري

منذ ساعة
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"القحطاني": دوري أبطال آسيا هذا العام كان الأسهل في تاريخ الدوري

نواف السالم (صدى):
صرح الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني، بأنه يتراجع عما قاله سابقًا أن بطولة دوري أبطال آسيا هذا العام هى الأصعب.

وقال "القحطاني" في حديثه عن الدوري: " أنا ذكرت أن هذه البطولة الأصعب ولكنا أقولها بكل شجاعة أنا أتراجع عن هذا الأمر لسبب"، بحسب برنامج "الحصاد الرياضي".

وأضاف: "لأن في ذلك الوقت كانت المباريات تلعب كل يومين أو 3 أيام مباراة دور الثماني ودور الـ 16 ودور الأربع والنهائي كل مباراة الفرق بينها شهر ليست مثل البطولة التي كانت في الدوحة".

وتابع حديثه: "لذلك هذه البطولة بنظامها الجديد وحضور المباريات كلها في الرياض وهذا يجعل من البطولة الأسهل في في دوري أبطال آسيا سواء حققها الهلال أو أي نادي آخر وحتى لو كان النصر بهذه الوضعية فهى الأسهل ".

 

النصر
الهلال
الدوحة
دوري أبطال آسيا
المباريات
فلاح القحطاني

التعليقات

ابو إبراهيم
ابو إبراهيم عدد التعليقات : 2
منذ 37 دقيقة
يوم طارت منك ياشاطر قلت هي الاسهل.. لكن على قولت المثل.. الي مايطول العنب حامض عنه يقول.
قرم
قرم عدد التعليقات : 581
منذ 46 ثانية
بس مو سبيكة ذهب.
يمكن قصدك السبايك اللي في مكينة السياره؟؟؟

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أحدث التعليقات

قرم
بس مو سبيكة ذهب. يمكن قصدك السبايك اللي في مكينة السياره؟؟؟
واضح ***وصريح
طيب.
واضح ***وصريح
هههههههههههههههههههههههههههههههههه شرح عملي وتطبيقي لمقولة :-(( ياكد مالك خلف ))..
واضح ***وصريح
هههههههههههههههههههههههههههه حسيبك الله ياحيوان إبن القردة،ههههههههههههههههههههههههههه
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حمد الله مكسب وثروه والهلال محتاج لاعب قناص واذا جاء للهلال وشاف الحياه الهلالية التي مبنية على التفاهم والوئام بيختلف عن بيئة ال ؟...

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