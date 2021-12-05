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بالفيديو.. مبارك الشهري: النصر أخذ الكرة الآسيوية للعالم

منذ ساعتين
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بالفيديو.. مبارك الشهري: النصر أخذ الكرة الآسيوية للعالم

ماجد محمد (صدى):
أكد الإعلامي الرياضي مبارك الشهري، على أن نادي النصر لديه إنجازات وانتصارات يجب التحدث عنها.

وقال الشهري خلال حديثه في برنامج " الحصاد الرياضي " إن النصر أخذ الكرة الآسيوية للعالم وقال "هنا يوجد في آسيا كرة قدم".

وأضاف أن النصر أول فريق في تاريخ آسيا كلها لعب مباراة رسمية مع اليمن، قائلًا هذا تاريخ ومن إنجازات فريق النصر.

وتابع أن الهلال أيضًا لديه 14 بطولة وهو زعيم الأندية الآسعودية، ويستحق أن اتحدث عنه، مؤكدًا أن نادي النصر هو النادي الوحيد في العالم الذي أجبر على تحقيق بطولتين حتى يتاهل إلى كأس العالم للأندية.

 

النصر
الهلال
إنجازات
الحصاد الرياضي
مبارك الشهري

التعليقات

العالـمـيـة " صعبة " قــــويـــة - 8 اسيا
العالـمـيـة " صعبة " قــــويـــة - 8 اسيا عدد التعليقات : 3243
منذ 49 دقيقة
النصراوي دايم سبيكة
ليش ؟؟

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أحدث التعليقات

قرم
بس مو سبيكة ذهب. يمكن قصدك السبايك اللي في مكينة السياره؟؟؟
واضح ***وصريح
طيب.
واضح ***وصريح
هههههههههههههههههههههههههههههههههه شرح عملي وتطبيقي لمقولة :-(( ياكد مالك خلف ))..
واضح ***وصريح
هههههههههههههههههههههههههههه حسيبك الله ياحيوان إبن القردة،ههههههههههههههههههههههههههه
علي الغامدي ورد وشوك الهلال
حمد الله مكسب وثروه والهلال محتاج لاعب قناص واذا جاء للهلال وشاف الحياه الهلالية التي مبنية على التفاهم والوئام بيختلف عن بيئة ال ؟...

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