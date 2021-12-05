بالفيديو.. مبارك الشهري: النصر أخذ الكرة الآسيوية للعالم

ماجد محمد (صدى):
أكد الإعلامي الرياضي مبارك الشهري، على أن نادي النصر لديه إنجازات وانتصارات يجب التحدث عنها.
وقال الشهري خلال حديثه في برنامج " الحصاد الرياضي " إن النصر أخذ الكرة الآسيوية للعالم وقال "هنا يوجد في آسيا كرة قدم".
وأضاف أن النصر أول فريق في تاريخ آسيا كلها لعب مباراة رسمية مع اليمن، قائلًا هذا تاريخ ومن إنجازات فريق النصر.
وتابع أن الهلال أيضًا لديه 14 بطولة وهو زعيم الأندية الآسعودية، ويستحق أن اتحدث عنه، مؤكدًا أن نادي النصر هو النادي الوحيد في العالم الذي أجبر على تحقيق بطولتين حتى يتاهل إلى كأس العالم للأندية.