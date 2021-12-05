فنانة مصرية تثير الجدل وتدعو لتغيير أحكام الميراث في الإسلام

القاهرة (صدى):
أثارت الفنانة المصرية "عارفة عبد الرسول" جدلاً واسعاً، بعد دعوتها إلى تغيير أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية.
وجاء ذلك على خلفية الأزمة التي يمر بها الفنان المصري القدير رشوان توفيق مع ابنته الصغرى آية، بسبب خلافات على الميراث.
وقالت الفنانة المصرية: "أعرف ناس كتير متدينة باعتدال، وفاهمين الشرع كويس جدا، أول ما يبقى عنده بنت يكتب لها وهو عايش جزء من الميراث".
وأضافت: "عشان عارف إنها مش هتورث زى الصبيان، أو لو خلف بنات بس، بيكتب كل حاجة باسم البنات، عشان ماتدخلش العيلة تزاحمهم على الميراث، ولو ما خلفش يكتب باسم مراته، ماشوفتش حد مابيعملش كده، طب مش آن الأوان، نبقى زي تونس، ونبعد الدين عن الدولة، وتبقى فيه قوانين منصفة للطرفين".
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