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متصل يصدم جمال مبارك : انت تكره الهلال
منذ يوم
8349
1
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التعليقات
الخالدي
عدد التعليقات : 91
منذ 12 دقيقة
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أحدث التعليقات
الخالدي
هذا منهو ؟
الخالدي
اتمنى من البلطان انه يحتقر هذا المخلوق ولا يرد عليه لأن هذا المخلوق يريد الرد
ابو خالد
طاقيه ويعلق أكثر نادي يدمر اللاعبين سعوديين الهلال نجراني وحمدان مقبرة نوادي
محمد الغانم
يجوز تصلي الناقله على الرحول اي الابل من سنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
محمد الغانم
يجوز تصلي الناقله على الرحول اي الابل من سنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
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