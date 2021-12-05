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"متخصصة": نظام الضمان الاجتماعي الجديد له تأثير كبير على المطلقات

منذ يومين
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"متخصصة": نظام الضمان الاجتماعي الجديد له تأثير كبير على المطلقات

الرياض (صدى):
أكدت الدكتورة عبلة مرشد أكاديمية متخصصة في السياسات السكانية والتنمية، أن نظام الضمان الاجتماعي الجديد له تأثير كبير على المطلقات فهو يناقض ما تستهدفه رؤية المملكة من تمكين المرأة.

وأوضحت "مرشد" أنها تفاجأت بهذا القرار الجديد حول المطلقات لأنه يناقض رؤية الاستراتيجية نحو تمكين المرأة، مشيرة إلى أن دفع هذا المستحق لها كضمان على الرغم من أنه مبلغ رمزي سواء كانت تقيم مع أهلها أو تقيم منفصلة.

واضافت: "هو مبلغ رمزي ويساعد في تمكين المرأة ويعطيها احساس بأهميتها كإنسان وتأثير القرار على المطلقات خاصة ونحن لا نعلم مدى ظروف أسرتها فكان هذا المبلغ سيشكل دعم لها لأنها في موقف حرج لأنها تحتاج لدعم مادي أو دعم معنوي أو دعم اجتماعي فكان هذا تراجع في استقلالية المرأة".

كما ذكرت "الدكتورة عبلة" أن المطلقات يعانين من النفقة وهذه ظاهرة، وأتمنى أن يتم تطوير الأنظمة ليصدر صك النفقة إجباري مع صك الطلاق، مبينة أن شروط استحقاق الضمان تزيد من معاناة المرأة المطلقة، بحسب برنامج "يا هلا".

واستطردت: "المطلقات يعانين من النفقة من امتناع الزوج عن دفع النفقة والإنفاق على أولاده هذه ظاهرة منتشرة بشكل كبير فكثير منهم يكونون ذات مقدرة مالية لكن الأب لا يصرف على أولاده وفي بعض الدول عندما يصدر صك الطلاق يصدر معاه صك النفقة إجباري".

رؤية المملكة 2030
المطلقات
صك الطلاق
نظام الضمان الاجتماعي
استقلالية المرأة
صك النفقة

التعليقات

ط 🍹🍹🍹
ط 🍹🍹🍹 عدد التعليقات : 255
منذ يومين
ماهي المطلقة وحدها إللي رايحة تعاني من نظام الضمان الاجتماعي الجديد هناك الكثير من الرجال
ارباب اسر سيعانون كثيرآ منه بسبب عدد السيارات التي يملكها قديمآ او حديثآ فمثلآ لو كان هناك
رجل بإسمه 4 سيارات مسجلة في سجل المرور وفي الحقيقة هو لا يملك سوى سيارة واحدة أما
الــ 3 سيارات ألأخرى فهي قديمة وقد باعها على التشليح وأنتهى أمرها ولكنه لم يستطيع إسقاط لوحاتها
من سجلات المرور بسبب الرسوم الكبيرة التي سيدفعها من اجل إسقاطها من النظام فتظل تلك السيارات
بإسمه على انها قيد الاستخدام وهي في الحقيقة قد اتلفت تمامآ ولم يعد لها اي وجود ولكن نظام الضمان
الجديد يعتبر ذلك المستفيد يمتلك عددآ من السيارات اكثر من المسموح به وهي سيارة واحدة فيتم اسقاطه
من نظام الضمان الاجتماعي الجديد بحجة زيادة عدد السيارات التي يمتلكها رب الاسرة .
لذا اتمنى منك يادكتوره ومن غيرك ترك التحيز لفئة معينة دون الاخرى فجميع من يستحقون الضمان
هم ابناء وبنات هذا الوطن دون تمييز او تحييز ... اتمنى من صحافتنا عدم نشر مثل هكذا تصاريح تحمل
بين طياتها العنصرية والتحيز والتمييز بين ابناء الشعب الواحد ... متى تختفي هذه الافكار ومن يحملونها
من مجتمعنا متى ؟ ترا الناس ماهي ناقصة فيها إللي مكفيها والله ... حسبنا الله ونعم الوكيل .
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55719
منذ يوم
كلامها سليم جدا لان المبلغ الذي تتقاضاه المطلقه هو مبلغ رمزي صغير جدا لا يكفي في هذا الغلاء الفاحش والمفروض يتم اعطائها على الاقل مبلغ 3 الاف ريال شهريا
مريض
مريض عدد التعليقات : 18
منذ يوم
نظام الضمان الاجتماعي الجديد ظالم بشده اساسا ١٠٠٠ لاتكفي لتسديد فاتورة كهرباء وجميع الحالات تستحق اتقوا الله فينا نناشد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله نحن المرضى والعاطلين والارامل والمطلقات كيف نعيش...
سيف
سيف عدد التعليقات : 18
منذ يوم
الواضح أن الهدف من هذا النظام الجديد للضمان إسقاط الجميع وتعقيد الأمور والله حرام هؤلاء من أين يعيشون تريدون حرماننا من دخلنا الوحيد بشروط تعجزيه حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.. نناشد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله أن يلغي هذا النظام الظالم
ابوالعرب
ابوالعرب عدد التعليقات : 1202
منذ يوم
تنظيم و ترتيب ممتاز ضمان الاجتماعي
قرم
قرم عدد التعليقات : 1
منذ يوم
مو بس المطلقه هي المتضرره منه.
يعني مافيه الا لمطلقه بس!!
هناك الكثير من الرجال.
ارجوا عدم التحيز للنساء يا دكتوره.
فهد
فهد عدد التعليقات : 1
منذ 54 دقيقة
مشكلتنا ان بعض المطلقات يأخذون الصرفه ويتركون الأبناء بدون مصروف لابد ان يكون هناك ضمانات بوصول هذالمصروف إلى أبناءه .

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
طيب
واضح ***وصريح
نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نسأل الله العفو والعافية.
فيصل
وليش ماجبتوه دامه سهل يا بطل
فيصل
وليش ماجبتوه دامه سهل يا بطل
فيصل
وليش ماجبتوه دامه سهل يا بطل

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