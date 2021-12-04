نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

حمد القاضي: المشكلة بنظام حماية المستهلك في "التطبيق"

منذ 3 ساعات
1267
1
حمد القاضي: المشكلة بنظام حماية المستهلك في "التطبيق"

عادل الحربي (صدى):
أشاد حمد القاضي عضو مجلس الشورى السابق، بنظام حماية المستهلك، موضحًا أن المشكلة تكمن في التطبيق.

وقال القاضي خلال برنامج "ياهلا": "الدور التوعوي لحماية المستهلك لا يكفي، ولو دُعمت من قبل وزارة التجارة وأعطيت لها بعض الصلاحيات ستكون عضد كبير لوزارة التجارة، لما ستساهم فيه من وقف الغش التجاري، والتقليد، ورصد المبالغة في ارتفاع الأسعار.

وتابع: "كما يجب أن تستعين حماية المستهلك بمتطوعين يعينوها، وعلى الجهات المسؤولة عندما تأتيهم ملاحظة أن يأخذوا بها"، مضيفا: "إذا لم يتكامل الجهد بين كل الجهات سيغيب الضمير ولن يبالي التجار بالآخرين".

وزارة التجارة
الغذاء والدواء
حماية المستهلك
الغش التجاري
حمد القاضي

التعليقات

ط 🍹🍹🍹
ط 🍹🍹🍹 عدد التعليقات : 252
منذ ساعة
جمعية حماية المستهلك مالها أي صلاحيات مجرد إسم يردد للتخويف فقط !!!

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
يمكن اكتشفت انه ايراني فطلبت الطلاق
ابو عمار
اوكي

أخر الأخبار

براتب يصل لـ 8 آلاف.. وظائف شاغرة بمدارس رواد الجامعة الأهلية
براتب يصل لـ 8 آلاف.. وظائف شاغرة بمدارس رواد الجامعة الأهلية
منذ دقيقة 1027
لقطة عفوية لوزير الرياضة ووالده الأمير تركي الفيصل في سباقات الفورمولا1
لقطة عفوية لوزير الرياضة ووالده الأمير تركي الفيصل في سباقات الفورمولا1
منذ 28 دقيقة 1201
وظائف شاغرة بمجموعة "منزل التسويق"
وظائف شاغرة بمجموعة "منزل التسويق"
منذ 41 دقيقة 1105
عروس تحاول الانتحار بعد 48 ساعة من زفافها
عروس تحاول الانتحار بعد 48 ساعة من زفافها
منذ ساعة 234
فيديو.. انقلاب مركبة على طريق الهدا ووفاة قائدها
فيديو.. انقلاب مركبة على طريق الهدا ووفاة قائدها
منذ ساعة 1412
مليار دولار تجمعها شبكة ترامب للتواصل الاجتماعي
مليار دولار تجمعها شبكة ترامب للتواصل الاجتماعي
منذ ساعة 1149
إصابة ملكة هولندا السابقة بكورونا
إصابة ملكة هولندا السابقة بكورونا
منذ ساعة 163
عضو النصر الذهبي توفيق الخليفة لحمدالله: اشتقنا للوحش
عضو النصر الذهبي توفيق الخليفة لحمدالله: اشتقنا للوحش
منذ ساعتين 1440
مصرع لص صعقًا أثناء سرقته
مصرع لص صعقًا أثناء سرقته
منذ ساعتين 332
"الجماز" يذكر النصراويين بالخسارة المريرة أمام نيسان الياباني
"الجماز" يذكر النصراويين بالخسارة المريرة أمام نيسان الياباني
منذ ساعتين 1374