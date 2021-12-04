حمد القاضي: المشكلة بنظام حماية المستهلك في "التطبيق"

عادل الحربي (صدى):
أشاد حمد القاضي عضو مجلس الشورى السابق، بنظام حماية المستهلك، موضحًا أن المشكلة تكمن في التطبيق.
وقال القاضي خلال برنامج "ياهلا": "الدور التوعوي لحماية المستهلك لا يكفي، ولو دُعمت من قبل وزارة التجارة وأعطيت لها بعض الصلاحيات ستكون عضد كبير لوزارة التجارة، لما ستساهم فيه من وقف الغش التجاري، والتقليد، ورصد المبالغة في ارتفاع الأسعار.
وتابع: "كما يجب أن تستعين حماية المستهلك بمتطوعين يعينوها، وعلى الجهات المسؤولة عندما تأتيهم ملاحظة أن يأخذوا بها"، مضيفا: "إذا لم يتكامل الجهد بين كل الجهات سيغيب الضمير ولن يبالي التجار بالآخرين".