نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

تأجير منزل Home Alone لليلة واحدة فقط بـ25 دولار !

منذ 3 ساعات
466
1
تأجير منزل Home Alone لليلة واحدة فقط بـ25 دولار !

واشنطن (صدى):
يعد فيلم Home Alone، من أشهر الأفلام الأمريكية الكوميدية التي ارتبطت دائمًا ببداية العام الميلادي الجديد.

وتزامنًا مع انتهاء السنة، يستضيف المنزل الذي صور فيه الفليم، والذي يقع في مدينة شيكاجو الأمريكية، 4 ضيوف، ما يعطي الزوار الفرصة لتجربة الإقامة بذلك المكان الشهير.

وهذا العرض متاح مقابل 25 دولارًا، بالإضافة إلى الضرائب والرسوم فقط، وسيتم استقبال الحجوزات ابتداءً من 7 ديسمبر عبر موقع "إير بي إن بي".

ويرتبط جيل التسعينيات بفيلم " وحدي في المنزل " وهو فيلم كوميدي تم عرضه لأول مرة في نوفمبر 1990م.

امريكا
منوعات
Home Alone
هوم الون

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55666
منذ 12 دقيقة
اوكي

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
يمكن اكتشفت انه ايراني فطلبت الطلاق
ابو عمار
اوكي

أخر الأخبار

براتب يصل لـ 8 آلاف.. وظائف شاغرة بمدارس رواد الجامعة الأهلية
براتب يصل لـ 8 آلاف.. وظائف شاغرة بمدارس رواد الجامعة الأهلية
منذ 54 ثانية 1017
لقطة عفوية لوزير الرياضة ووالده الأمير تركي الفيصل في سباقات الفورمولا1
لقطة عفوية لوزير الرياضة ووالده الأمير تركي الفيصل في سباقات الفورمولا1
منذ 28 دقيقة 1198
وظائف شاغرة بمجموعة "منزل التسويق"
وظائف شاغرة بمجموعة "منزل التسويق"
منذ 40 دقيقة 1105
عروس تحاول الانتحار بعد 48 ساعة من زفافها
عروس تحاول الانتحار بعد 48 ساعة من زفافها
منذ ساعة 234
فيديو.. انقلاب مركبة على طريق الهدا ووفاة قائدها
فيديو.. انقلاب مركبة على طريق الهدا ووفاة قائدها
منذ ساعة 1412
مليار دولار تجمعها شبكة ترامب للتواصل الاجتماعي
مليار دولار تجمعها شبكة ترامب للتواصل الاجتماعي
منذ ساعة 1149
إصابة ملكة هولندا السابقة بكورونا
إصابة ملكة هولندا السابقة بكورونا
منذ ساعة 163
عضو النصر الذهبي توفيق الخليفة لحمدالله: اشتقنا للوحش
عضو النصر الذهبي توفيق الخليفة لحمدالله: اشتقنا للوحش
منذ ساعتين 1440
مصرع لص صعقًا أثناء سرقته
مصرع لص صعقًا أثناء سرقته
منذ ساعتين 332
"الجماز" يذكر النصراويين بالخسارة المريرة أمام نيسان الياباني
"الجماز" يذكر النصراويين بالخسارة المريرة أمام نيسان الياباني
منذ ساعتين 1374