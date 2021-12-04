تأجير منزل Home Alone لليلة واحدة فقط بـ25 دولار !

واشنطن (صدى):
يعد فيلم Home Alone، من أشهر الأفلام الأمريكية الكوميدية التي ارتبطت دائمًا ببداية العام الميلادي الجديد.
وتزامنًا مع انتهاء السنة، يستضيف المنزل الذي صور فيه الفليم، والذي يقع في مدينة شيكاجو الأمريكية، 4 ضيوف، ما يعطي الزوار الفرصة لتجربة الإقامة بذلك المكان الشهير.
وهذا العرض متاح مقابل 25 دولارًا، بالإضافة إلى الضرائب والرسوم فقط، وسيتم استقبال الحجوزات ابتداءً من 7 ديسمبر عبر موقع "إير بي إن بي".
ويرتبط جيل التسعينيات بفيلم " وحدي في المنزل " وهو فيلم كوميدي تم عرضه لأول مرة في نوفمبر 1990م.