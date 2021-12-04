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طليق فاطمة الأنصاري ينشر مقطع لها بالخطأ ويثير الجدل

منذ ساعة
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طليق فاطمة الأنصاري ينشر مقطع لها بالخطأ ويثير الجدل

خالد الظفيري (صدى):
أثار مشهور مواقع التواصل الاجتماعي الكويتي، يعقوب بوشهري، حالة من الجدل، بعدما نشر مقطع فيديو بالخطأ، مع طليقته، خبيرة التجميل فاطمة الأنصاري.

وتضمن المقطع ذكريات بوشهري مع طليقته، فاطمة الأنصاري، وذلك بعد مرور أسابيع من إعلان طلاقهما رسميًا.

وكانت فاطمة الأنصاري، قد حسمت جدل انفصالها، قائلة: "نعم تم الطلاق رسميًا، وهذه صفحة وطويتها، وكل شيء في الدنيا قسمة ونصيب، ورجاءً ما أحد يسألني مرة ثانية".

ورفضت الأنصاري ذكر أسباب الطلاق مضيفةً: "كل شيء قسمة ونصيب، وأتمنى من الله التوفيق للجميع".

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المملكة
منوعات
الكويت
يعقوب بوشهري
فاطمة الانصاري

التعليقات

بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 2066
منذ 13 دقيقة
اي أن الله قدر أن يكون لكل واحد منهما نصيب من الآخر.. فإذا انتهى ما قدره الله لهما صار الفراق.. كل شيء قسمة ونصيب مع الأخذ بالأسباب

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أحدث التعليقات

البروفيسور
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
بلبل البحر
اي أن الله قدر أن يكون لكل واحد منهما نصيب من الآخر.. فإذا انتهى ما قدره الله لهما صار الفراق.. كل شيء قسمة ونصيب...
البروفيسور
سبحان الله كل هذا اعجاب
البرفيسور
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
بلبل البحر
الله يكسر شوكة الروافض اينما كانوا

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