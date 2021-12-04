طليق فاطمة الأنصاري ينشر مقطع لها بالخطأ ويثير الجدل

خالد الظفيري (صدى):
أثار مشهور مواقع التواصل الاجتماعي الكويتي، يعقوب بوشهري، حالة من الجدل، بعدما نشر مقطع فيديو بالخطأ، مع طليقته، خبيرة التجميل فاطمة الأنصاري.
وتضمن المقطع ذكريات بوشهري مع طليقته، فاطمة الأنصاري، وذلك بعد مرور أسابيع من إعلان طلاقهما رسميًا.
وكانت فاطمة الأنصاري، قد حسمت جدل انفصالها، قائلة: "نعم تم الطلاق رسميًا، وهذه صفحة وطويتها، وكل شيء في الدنيا قسمة ونصيب، ورجاءً ما أحد يسألني مرة ثانية".
ورفضت الأنصاري ذكر أسباب الطلاق مضيفةً: "كل شيء قسمة ونصيب، وأتمنى من الله التوفيق للجميع".
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