معتقلة سابقة تروي بدموعها تفاصيل بشعة حول تعذيب واغتصاب اليمنيات بسجون الحوثي "فيديو"

فهمي محمد (صدى):
روت المعتقلة اليمنية السابقة سميرة الحوري، تفاصيل بشعة لتعذيب واستغلال الفتيات والنساء اليمنيات في سجون الحوثي.
وقالت سميرة الحوري خلال لقاء مع برنامج "ياهلا"، إنها لا تمرّ ليلة إلا وتضع رأسها على الوسادة لاسترجاع صرخات الفتيات وأصواتهن وكلماتهن داخل زنازين ميليشيا الحوثي في صنعاء.
وأوضحت أن الفتيات كن يغتصبن داخل سجون ميليشيا الحوثي، مشيرة إلى أنها كانت ترى آثار الدماء والشعر على الأرض.
وأبانت أن إحدى صديقاتها المعتقلات في سجون ميليشيا الحوثي، أجهضت داخل الزنزانة من شدة التعذيب وسمعنا صراخ الطفل.