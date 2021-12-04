نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

معتقلة سابقة تروي بدموعها تفاصيل بشعة حول تعذيب واغتصاب اليمنيات بسجون الحوثي "فيديو"

منذ 7 ساعات
1902
2
معتقلة سابقة تروي بدموعها تفاصيل بشعة حول تعذيب واغتصاب اليمنيات بسجون الحوثي "فيديو"

فهمي محمد (صدى):
روت المعتقلة اليمنية السابقة سميرة الحوري، تفاصيل بشعة لتعذيب واستغلال الفتيات والنساء اليمنيات في سجون الحوثي.

وقالت سميرة الحوري خلال لقاء مع برنامج "ياهلا"، إنها لا تمرّ ليلة إلا وتضع رأسها على الوسادة لاسترجاع صرخات الفتيات وأصواتهن وكلماتهن داخل زنازين ميليشيا الحوثي في صنعاء.

وأوضحت أن الفتيات كن يغتصبن داخل سجون ميليشيا الحوثي، مشيرة إلى  أنها كانت ترى آثار الدماء والشعر على الأرض.

وأبانت أن إحدى صديقاتها المعتقلات في سجون ميليشيا الحوثي، أجهضت داخل الزنزانة من شدة التعذيب وسمعنا صراخ الطفل.

 

صنعاء
اغتصاب
سجون
الحوثي
الدماء
الطفل
إجهاض

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55676
منذ 44 دقيقة
لعنة الله على الحوثه اتباع ايران المجوسيه
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55676
منذ 40 دقيقة
نفس ما يحصل للعراقيات والسوريات من اتباع ايران المجرمه يتعرض له النساء في اليمن

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

Ahgu
صحيح وسوق الخضار كله عماله مسكرين الممرات وحراج المنتجات المحليه كله عماله باسطين الليل كله هل هم مااحد يشوفهم ماهم السبب
ابو احمد
شكل الحبل لا يبين هذا العدد من السنين
ابو عمار
الله يرزقها من يعطيها السياره
ابو عمار
نفس ما يحصل للعراقيات والسوريات من اتباع ايران المجرمه يتعرض له النساء في اليمن
ابو عمار
اوكي

أخر الأخبار

فنانة مصرية تثير الجدل وتدعو لتغيير أحكام الميراث في الإسلام
فنانة مصرية تثير الجدل وتدعو لتغيير أحكام الميراث في الإسلام
منذ دقيقة 22
تراشق حاد بين المغرب والجزائر في اجتماع وزاري رفيع المستوى
تراشق حاد بين المغرب والجزائر في اجتماع وزاري رفيع المستوى
منذ 9 دقائق 1107
شقيقان يقتلان مسنًا لسرقة قدر ضغط!
شقيقان يقتلان مسنًا لسرقة قدر ضغط!
منذ 26 دقيقة 199
فيديو.. أول ظهور لصالح النعيمة بعد عملية جراحية في الظهر
فيديو.. أول ظهور لصالح النعيمة بعد عملية جراحية في الظهر
منذ 31 دقيقة 1238
صور.. إعلان يقود سائحة ووالدتها لمهرجان الإبل
صور.. إعلان يقود سائحة ووالدتها لمهرجان الإبل
منذ ساعة 1344
فيديو.. الشقيري يلفت الأنظار بلياقته البدنية‎‎
فيديو.. الشقيري يلفت الأنظار بلياقته البدنية‎‎
منذ ساعة 539
براتب يصل لـ 8 آلاف.. وظائف شاغرة بمدارس رواد الجامعة الأهلية
براتب يصل لـ 8 آلاف.. وظائف شاغرة بمدارس رواد الجامعة الأهلية
منذ ساعة 1322
لقطة عفوية لوزير الرياضة ووالده الأمير تركي الفيصل في سباقات الفورمولا1
لقطة عفوية لوزير الرياضة ووالده الأمير تركي الفيصل في سباقات الفورمولا1
منذ ساعة 1939
وظائف شاغرة بمجموعة "منزل التسويق"
وظائف شاغرة بمجموعة "منزل التسويق"
منذ ساعتين 1197
عروس تحاول الانتحار بعد 48 ساعة من زفافها
عروس تحاول الانتحار بعد 48 ساعة من زفافها
منذ ساعتين 650