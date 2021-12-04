هل ‎المدينة بها قوة شرائية؟ البلهيشي يجيب

المدينة المنورة (صدى):
أكد المهندس فهد البليهشي أمين منطقة المدينة المنورة أن أن مستويات القوة الشرائية في المنطقة تشهد نمواً متصاعداً بالرغم من تداعيات جائحة كورونا
وأوضح البليهشي أنه يوجد بالمدينة الكثير من المحلات وعليها زحام من المستهلكين وإقبال كثيف، مشيرا إلىأن المدينة واعدة والمشاريع التي أعلنت والتي ستعلن جميعها سيحتاج فرص.
وأضاف أن المدينة تذخر بالفرص الاستثمارية في العديد من المجالات التي تشمل خدمات الضيافة والفندقة والمجالات الطبية والتجارية والاقتصادية، مبينا أنه يتم التنسيق مع الجهات المختصة لتحسين البيئة التشريعية للمستثمرين وإيجاد الفرص الواعدة لشباب وشابات المدينة المنورة