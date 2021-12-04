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هل ‎المدينة بها قوة شرائية؟ البلهيشي يجيب

منذ ساعة
1403
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هل ‎المدينة بها قوة شرائية؟ البلهيشي يجيب

المدينة المنورة (صدى):
أكد المهندس فهد البليهشي أمين منطقة ‎المدينة المنورة أن أن مستويات القوة الشرائية في المنطقة تشهد نمواً متصاعداً بالرغم من تداعيات جائحة كورونا

وأوضح البليهشي أنه يوجد بالمدينة الكثير من المحلات وعليها زحام من المستهلكين وإقبال كثيف، مشيرا إلىأن المدينة واعدة والمشاريع التي أعلنت والتي ستعلن جميعها سيحتاج فرص.

وأضاف أن المدينة تذخر بالفرص الاستثمارية في العديد من المجالات التي تشمل خدمات الضيافة والفندقة والمجالات الطبية والتجارية والاقتصادية، مبينا أنه يتم التنسيق مع الجهات المختصة لتحسين البيئة التشريعية للمستثمرين وإيجاد الفرص الواعدة لشباب وشابات المدينة المنورة

المدينة المنورة
أمين المدينة المنورة
قوة شرائية

التعليقات

الصيني
الصيني عدد التعليقات : 1
منذ 35 دقيقة
نطالب بتوفير الوظائف في المدن الصغيره والقرى والمحافظات الصغيره حتى تشجعون على الهجره العكسية من المدن الكبيرة للصغيره حتى لا يسافرون الناس من مدنهم وقراهم يبحثون عن وظائف ولا ينفع لذلك إلا الوظائف الحكومية والشركات الحكومية والشركات الصينية وتوفير كافة الخدمات والأنشطة وتطويعها لخدمة القرى والمدن

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أحدث التعليقات

ط 🍹🍹🍹
صدقت والله يا ابو رياض 👍👍👍 وعلى فكرة نظام الدراسة هذا يفكرني بأكلة مصرية اسمها خلطبيطة بالرز ... الله المستعان .
عندما يغيب المساء
المفروض ماعد تطلع بعد شرهتك مع مفرح
عندما يغيب المساء
أعوذ بالله منهم
عندما يغيب المساء
طيب
عندما يغيب المساء
والله إلى ماعنده اولاد في هذا الزمان لا يتحسر لان الحال يوم بعد يوم مدحدر

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