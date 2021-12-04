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تعاون بين المملكة و فرنسا في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي

منذ ساعتين
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تعاون بين المملكة و فرنسا في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي

الرياض (صدى):
وقّع معالي الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء الدكتور محمد بن سعود التميمي اليوم، مع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية الدكتور فيليب بابتيست، اتفاقية تعاون مشترك في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، وذلك في إطار زيارة فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمملكة.

وتضمنت الاتفاقية دعم وتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجهتين بشكلٍ فعّال لوضع أسس إطارية لإجراء وتنفيذ أنشطة تعاونية بين الطرفين في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.

وتهدف الاتفاقية إلى توفير إطار للتعاون في الأنشطة الفضائية في الاستخدامات السلمية للفضاء، وتسهيل تبادل المعلومات، والتقنيات، والإسهام في بناء القدرات والكفاءات، وتنظيم الزيارات واللقاءات المتبادلة، وعقد الدورات التدريبية وورش العمل المتخصّصة، بالإضافة إلى التعاون المشترك لتطوير آلية للرصد الفضائي للمناخ، وإيجاد أرضية مشتركة للتكامل بين القطاع العام والخاص في النهوض بالأنشطة الفضائية بما يسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع الفضاء ونمو اقتصاده.

وتأتي اتفاقية التعاون بين الهيئة والمركز في إطار دعم وتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الطرفين بشكلٍ فعّال، وتوحيداً للجهود المشتركة، ورفع مستوى المنافسة في قطاع الفضاء بما يمكّن الشراكات الفضائية الدولية للمملكة

المملكة
فرنسا
الفضاء الخارجي

التعليقات

فيلسوف وعبقري
فيلسوف وعبقري عدد التعليقات : 2
منذ ساعة
أنا قريباً سأجد وظيفة في إحدى شركات الفضاء الصينية لأني أتقن اللغة الصينية وأصدقائي صينيين وعندي معلومات ليست بسيطة عن الفضاء والكون وعدد الشركات الصينية العاملة في مجال الفضاء يفوق 300 شركة فضاء صينية لكن أشهرها وكالة الفضاء الصينية ولدى الصين محطة فضاء خاصة بها ولله الحمد أن البدائل موجوده

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أحدث التعليقات

ط 🍹🍹🍹
صدقت والله يا ابو رياض 👍👍👍 وعلى فكرة نظام الدراسة هذا يفكرني بأكلة مصرية اسمها خلطبيطة بالرز ... الله المستعان .
عندما يغيب المساء
المفروض ماعد تطلع بعد شرهتك مع مفرح
عندما يغيب المساء
أعوذ بالله منهم
عندما يغيب المساء
طيب
عندما يغيب المساء
والله إلى ماعنده اولاد في هذا الزمان لا يتحسر لان الحال يوم بعد يوم مدحدر

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