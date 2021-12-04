اتصال هاتفي بين ولي العهد وماكرون ورئيس وزراء لبنان

الرياض (صدى):
أٌجري اتصال هاتفي ضم كلاً من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، ودولة رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية السيد محمد نجيب ميقاتي.
وأبدى دولة رئيس الوزراء اللبناني تقدير لبنان لما تقوم به المملكة وفرنسا من جهود كبيرة للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني والتزام الحكومة اللبنانية باتخاذ كل ما من شأنه تعزيز العلاقات مع المملكة ودول مجلس التعاون ورفض كل ما من شأنه الإساءة إلى أمنها واستقراره.
كما تم الاتفاق بين الدول الثلاث على العمل المشترك لدعم الإصلاحات الشاملة الضرورية في لبنان، إضافة إلى أنه تم التأكيد على حرص المملكة وفرنسا على أمن لبنان واستقراره.