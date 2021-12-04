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التعليم تعلن تقويم الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل

منذ 3 ساعات
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التعليم تعلن تقويم الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التعليم، السبت، التقويم الدراسي للفصل الدراسي الثاني 1443هـ لجميع مراحل التعليم العام.

وقالت وزارة التعليم، إن الدراسة ستبدأ غدًا الأحد، فيما ستكون نهاية الأسبوع المطولة يوم الأحد 19 ديسمبر الجاري، الموافق 15/5/1443هـ.

وأضافت الوزارة أن إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني ستكون بنهاية دوام يوم الخميس 6/1/2022، الموافق 3/6/1443 هـ، على أن تكون بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 16/1/2022 الموافق 13/6/1443هـ.

وأكدت وزارة التعليم، أن إجازة نهاية الأسبوع المطولة الثانية ستكون يومي الأربعاء والخميس 2-3/ 2/2022، اللذين يوافقان 1-2/7/1443 هـ.

وأشارت إلى أن إجازة نهاية الأسبوع المطولة الثالثة ستكون يومي الأربعاء والخميس اللذين يوافقان 23 – 24 /2/2022، اللذين يوافقان 22-23/7/1443 هـ.

وقالت التعليم إن بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني ستكون بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 7/8/1443 هـ، والذي يوافق 10/3 2022

التعليم
الفصل الدراسي الثاني
تقويم

التعليقات

ابو رياض الحربي
ابو رياض الحربي عدد التعليقات : 365
منذ 27 دقيقة
عز الله التعليم انحاس فوق تحت
ط 🍹🍹🍹
ط 🍹🍹🍹 عدد التعليقات : 251
منذ 12 دقيقة
صدقت والله يا ابو رياض 👍👍👍 وعلى فكرة نظام الدراسة هذا يفكرني
بأكلة مصرية اسمها خلطبيطة بالرز ... الله المستعان .

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أحدث التعليقات

ط 🍹🍹🍹
صدقت والله يا ابو رياض 👍👍👍 وعلى فكرة نظام الدراسة هذا يفكرني بأكلة مصرية اسمها خلطبيطة بالرز ... الله المستعان .
عندما يغيب المساء
المفروض ماعد تطلع بعد شرهتك مع مفرح
عندما يغيب المساء
أعوذ بالله منهم
عندما يغيب المساء
طيب
عندما يغيب المساء
والله إلى ماعنده اولاد في هذا الزمان لا يتحسر لان الحال يوم بعد يوم مدحدر

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