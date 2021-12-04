التعليم تعلن تقويم الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التعليم، السبت، التقويم الدراسي للفصل الدراسي الثاني 1443هـ لجميع مراحل التعليم العام.
وقالت وزارة التعليم، إن الدراسة ستبدأ غدًا الأحد، فيما ستكون نهاية الأسبوع المطولة يوم الأحد 19 ديسمبر الجاري، الموافق 15/5/1443هـ.
وأضافت الوزارة أن إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني ستكون بنهاية دوام يوم الخميس 6/1/2022، الموافق 3/6/1443 هـ، على أن تكون بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 16/1/2022 الموافق 13/6/1443هـ.
وأكدت وزارة التعليم، أن إجازة نهاية الأسبوع المطولة الثانية ستكون يومي الأربعاء والخميس 2-3/ 2/2022، اللذين يوافقان 1-2/7/1443 هـ.
وأشارت إلى أن إجازة نهاية الأسبوع المطولة الثالثة ستكون يومي الأربعاء والخميس اللذين يوافقان 23 – 24 /2/2022، اللذين يوافقان 22-23/7/1443 هـ.
وقالت التعليم إن بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني ستكون بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 7/8/1443 هـ، والذي يوافق 10/3 2022