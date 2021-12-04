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بالفيديو.. باحثة توضح خطر محاكاة الأطفال لطريقة المشهور

منذ 3 ساعات
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بالفيديو.. باحثة توضح خطر محاكاة الأطفال لطريقة المشهور

أميرة خالد (صدى):
أوضحت ‏حصة مطر باحثة ومتخصصة في مجال الطفولة المبكرة خطر محاكاة الأطفال لطريقة مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها تؤثر في الثقافة والتفكير

وقالت حصة مطر أنه "لايجب أن نهمش موضوع محاكاة الأطفال لطريقة المشهور فعندما يرى الطفل المشهور وهو يأكل يمكن أن يتأثر في طريقة تناوله الطعام"، مشيرة إلى أن المشاهير لديهم طريقة معينة في جذب الاطفال.

وأضافت أنه عندما يعجب الأطفال بهؤلاء المشاهير يمكن أن يأثروا على ثقافة الطفل والهوية، مؤكدة أن المشاهير اذكياء يتوجهون نحو منطقة العواطف والمشاعر لدى الأطفال باعتبار أن ذاكرتهم بصرية ، والأطفال يحب الاشياء التي تعتمد على مؤثرات مثل الفيديو

وأشارت إلى أن المشاهير يلجأون إلى نقطة الإلحاح في الطلب فعندما يرى الطفل عدد المتابعين والإعجاب لدى المشهور كثيرة فذلك يؤثر عليه ويقوم بمتابعته.

المشاهير
محاكاة الأطفال
جذب الاطفال

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83871
منذ 18 دقيقة
والله إلى ماعنده اولاد في هذا الزمان لا يتحسر لان الحال يوم بعد يوم مدحدر

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أحدث التعليقات

ط 🍹🍹🍹
صدقت والله يا ابو رياض 👍👍👍 وعلى فكرة نظام الدراسة هذا يفكرني بأكلة مصرية اسمها خلطبيطة بالرز ... الله المستعان .
عندما يغيب المساء
المفروض ماعد تطلع بعد شرهتك مع مفرح
عندما يغيب المساء
أعوذ بالله منهم
عندما يغيب المساء
طيب
عندما يغيب المساء
والله إلى ماعنده اولاد في هذا الزمان لا يتحسر لان الحال يوم بعد يوم مدحدر

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