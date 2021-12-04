شاهد.. أحلام تتعرض لموقف طريف خلال حفلها الغنائي بأبوظبي 

أبوظبي (صدى):
أشعلت الفنانة الإماراتية أحلام حفلها الغنائي ضمن احتفالات اليوم الوطني الإماراتي الـ50 بمتحف اللوفر في أبوظبي.
وتضمن حفل أحلام، النشيد الوطني الإماراتي، ومجموعة من الأغاني مثل أغنية "حزين" وأغنية "أحتاجك أنا، وأغنية "تمرد"، و"فدوة عيونك".
وتعرض أحلام لموقف طريف بعدما طلب أحد الأطفال في الحفل التقاط صورة معها لتوافق أحلام وتطلب منه أن يصعد على خشبة المسرح.
وعزفت الفرقة الموسيقية لكن أحلام أوضحت أنها لن تغني حتى تلتقط الصورة مع الطفل: "لن أغني حتى التقط صورة معه"، حيث صعد الطفل على المسرح والتقط صورة مع أحلام ثم قبلت رأسه.