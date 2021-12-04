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"باهبري" : أوميكرون لم يثبت حتى الآن أنه أكثر خطورة

منذ 3 ساعات
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"باهبري" : أوميكرون لم يثبت حتى الآن أنه أكثر خطورة

عادل الحربي (صدى):
أكد الدكتور نزار باهبري، استشاري الطب الباطني والأمراض المعدية، أن الجرعات التنشيطة أمر مثبت ومتعارف عليه في اللقاحات بسبب وجود المتحورات ولأن المناعة تصبح أقل بعد تلقي اللقاح من 4 لـ 6 أشهر.

وأوضح "باهبري" أن الجرعة التنشيطية مثبتة علمية وهامة لذلك جاءت الجرعة التنشيطية في العديد من الأمراض مثل الكبد الوبائي يحدث فيه جرعة تنشيطة والتهاب العقد الرئوية والتطعيم الخاص بالحمى الشوكية وهذا شئ متعارف عليه في التطعيمات وناخد جرعة تنشيطية لأنه صار عندنا متحور.

وأضاف "الاستشاري" عن الجرعات التنشيطية: "الناس تاخد تطعيم الإنفلونزا كل سنة رغم وجود لقاح لها كل عام لأن المتحورات تتواجد دائمًا مع الفيروسات ويصير هذا التحور قيمة للفيروسات"، بحسب برنامج "سيدتي".

وأوضح "باهبري" أن أوميكرون لم يثبت حتى الآن أنه أكثر خطورة قائلاً: "الحالات اللي بتجيلها أعراض أوميكرون أغلبها خفيفة ولم يثبت أنه شديد الخطورة حتى الآن ويعتبر أنه أسرع في الانتشار من دلتا"

فيروس كورونا
اللقاحات
الفيروسات
نزار باهبري
المتحورات
دلتا
الجرعات التنشيطية
أوميكرون
أعراض أوميكرون

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83871
منذ 14 دقيقة
المفروض ماعد تطلع بعد شرهتك مع مفرح

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أحدث التعليقات

ط 🍹🍹🍹
صدقت والله يا ابو رياض 👍👍👍 وعلى فكرة نظام الدراسة هذا يفكرني بأكلة مصرية اسمها خلطبيطة بالرز ... الله المستعان .
عندما يغيب المساء
المفروض ماعد تطلع بعد شرهتك مع مفرح
عندما يغيب المساء
أعوذ بالله منهم
عندما يغيب المساء
طيب
عندما يغيب المساء
والله إلى ماعنده اولاد في هذا الزمان لا يتحسر لان الحال يوم بعد يوم مدحدر

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