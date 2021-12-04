"باهبري" : أوميكرون لم يثبت حتى الآن أنه أكثر خطورة

عادل الحربي (صدى):
أكد الدكتور نزار باهبري، استشاري الطب الباطني والأمراض المعدية، أن الجرعات التنشيطة أمر مثبت ومتعارف عليه في اللقاحات بسبب وجود المتحورات ولأن المناعة تصبح أقل بعد تلقي اللقاح من 4 لـ 6 أشهر.
وأوضح "باهبري" أن الجرعة التنشيطية مثبتة علمية وهامة لذلك جاءت الجرعة التنشيطية في العديد من الأمراض مثل الكبد الوبائي يحدث فيه جرعة تنشيطة والتهاب العقد الرئوية والتطعيم الخاص بالحمى الشوكية وهذا شئ متعارف عليه في التطعيمات وناخد جرعة تنشيطية لأنه صار عندنا متحور.
وأضاف "الاستشاري" عن الجرعات التنشيطية: "الناس تاخد تطعيم الإنفلونزا كل سنة رغم وجود لقاح لها كل عام لأن المتحورات تتواجد دائمًا مع الفيروسات ويصير هذا التحور قيمة للفيروسات"، بحسب برنامج "سيدتي".
وأوضح "باهبري" أن أوميكرون لم يثبت حتى الآن أنه أكثر خطورة قائلاً: "الحالات اللي بتجيلها أعراض أوميكرون أغلبها خفيفة ولم يثبت أنه شديد الخطورة حتى الآن ويعتبر أنه أسرع في الانتشار من دلتا"