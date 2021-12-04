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خشم السيف !
منذ 6 ساعات
2063
1
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التعليقات
عندما يغيب المساء
عدد التعليقات : 83878
منذ ساعة
الحمد لله والشكر
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أحدث التعليقات
علي
ماعرفنا وشهي الاكله؟
ابو للوليد
الهلال لا يحتاج اللاعب لأن عليه مشكلة قد تنتهي ضده و قد يمنع من التسجيل لأي نادي سعودي
المهم
يبون دعم للنطفه المهربه.اخجل يامحرر الخبر
عندما يغيب المساء
الله المستعان
عندما يغيب المساء
الحمد لله والشكر
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