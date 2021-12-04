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مواطنة تدعي عند سياره فارهه
منذ 13 ساعة
2047
1
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 55676
منذ 41 دقيقة
الله يرزقها من يعطيها السياره
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أحدث التعليقات
Ahgu
صحيح وسوق الخضار كله عماله مسكرين الممرات وحراج المنتجات المحليه كله عماله باسطين الليل كله هل هم مااحد يشوفهم ماهم السبب
ابو احمد
شكل الحبل لا يبين هذا العدد من السنين
ابو عمار
الله يرزقها من يعطيها السياره
ابو عمار
نفس ما يحصل للعراقيات والسوريات من اتباع ايران المجرمه يتعرض له النساء في اليمن
ابو عمار
اوكي
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