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حتى هي ما سلمت من القرود
منذ 15 ساعة
2174
1
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التعليقات
نجاة محمد
عدد التعليقات : 10733
منذ ساعة
ههههههههههههه
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أحدث التعليقات
ابو عمار
اولا انت بتعرفي حدود الشرع في كل شي والا المهم عندك هو المال
ابو عمار
بعد 17 سنه تكتشف ان معاملته سيئه وتخاف الا تقيم حدود الله الشرعيه .. يبدو ان المشكله في الحقوق الشرعيه
faeiz
للأسف أغلب اللاعبين العرب نفس الشي ولاننسى جمال بلعمري اللي دمر نفسه يده رغم الفارق بين اللاعبين
سعيد
كلام فاضي طيب الي أهلها متوفين اقسم بالله انه نظام ظالم والهدف منه ليس مساعدة المحتاجين والضعوف والفقراء بل حرمانهم من خلال شروط تعجزيه...
سيف
الواضح أن الهدف من هذا النظام الجديد للضمان إسقاط الجميع وتعقيد الأمور والله حرام هؤلاء من أين يعيشون تريدون حرماننا من دخلنا الوحيد بشروط...
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