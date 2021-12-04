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الشايب في موقف لا يحسد عليه
منذ 16 ساعة
2216
1
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 55683
منذ ساعة
الله يكون بعونه
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أحدث التعليقات
قرم
بصراحه. اهنيك يا صداااااااااااااا على الاخبار الهااامه والهاااادفه. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
قرم
بس كيف هربها؟؟ ومن وصلها؟
الرمز
يا...العالـمـيـة " صعبة " قــــويـــة -على هونك اخذبنه الرجال قبلك ب20سنه اسف يمكن قبل تجيبك امك,,,,,ما فهمت والا فهمها,,,,,,,,
الرمز
يا...العالـمـيـة " صعبة " قــــويـــة -على هونك اخذبنه الرجال قبلك ب20سنه اسف يمكن قبل تجيبك امك,,,,,ما فهمت والا فهمها,,,,,,,,
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