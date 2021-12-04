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بالفيديو.. حلا نورة تكشف كواليس قرارها باعتزال الفن

منذ 4 ساعات
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بالفيديو.. حلا نورة تكشف كواليس قرارها باعتزال الفن

أميرة خالد (صدى):
كشفت المطربة حلا نورة عن تفاصيل قرارها التي اتخذته سابقًا باعتزالها الفن وارتدائها الحجاب ومن ثم تراجعت عنه.

وقالت "نورة" أنها اتخذت قرار اعتزال الفن بعد مرورها بضغوط نفسية أخذتها باتجاه الاعتزال واستكمال دراستها؛ للحصول على شهادة تساعدها في الالتحاق بوظيفة أخرى بعيداً عن مجال الفن.

وأوضحت أنها تراجعت عن قرارها لاستمتاعها بما تقدمه من أعمال فنية،حتى وإن كانت تقابل بعض المتاعب في عملها، لأن الفن بالنسبة لها هو المكمل لشخصيتها، بحسب برنامج "ع السيف".

كما أشارت إلى أنها شخصية مزاجية وتتخذ قرارتها بعفوية كبير دون تفكير وتصريحها بما يخطر ببالها لذلك قررت الاعتزال فجأة وأعلنت عن قرارها في ذلك الوقت

اعتزال الفن
حلا نورة
اعتزال حلا نورة الفن
عودة حلا نورة للفن
برنامج ع السيف

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83872
منذ 20 دقيقة
طيب

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أحدث التعليقات

ط 🍹🍹🍹
صدقت والله يا ابو رياض 👍👍👍 وعلى فكرة نظام الدراسة هذا يفكرني بأكلة مصرية اسمها خلطبيطة بالرز ... الله المستعان .
عندما يغيب المساء
المفروض ماعد تطلع بعد شرهتك مع مفرح
عندما يغيب المساء
أعوذ بالله منهم
عندما يغيب المساء
طيب
عندما يغيب المساء
والله إلى ماعنده اولاد في هذا الزمان لا يتحسر لان الحال يوم بعد يوم مدحدر

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