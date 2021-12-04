بالفيديو.. حلا نورة تكشف كواليس قرارها باعتزال الفن

أميرة خالد (صدى):
كشفت المطربة حلا نورة عن تفاصيل قرارها التي اتخذته سابقًا باعتزالها الفن وارتدائها الحجاب ومن ثم تراجعت عنه.
وقالت "نورة" أنها اتخذت قرار اعتزال الفن بعد مرورها بضغوط نفسية أخذتها باتجاه الاعتزال واستكمال دراستها؛ للحصول على شهادة تساعدها في الالتحاق بوظيفة أخرى بعيداً عن مجال الفن.
وأوضحت أنها تراجعت عن قرارها لاستمتاعها بما تقدمه من أعمال فنية،حتى وإن كانت تقابل بعض المتاعب في عملها، لأن الفن بالنسبة لها هو المكمل لشخصيتها، بحسب برنامج "ع السيف".
كما أشارت إلى أنها شخصية مزاجية وتتخذ قرارتها بعفوية كبير دون تفكير وتصريحها بما يخطر ببالها لذلك قررت الاعتزال فجأة وأعلنت عن قرارها في ذلك الوقت