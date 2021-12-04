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اهم شيء تعتمد على نفسها مع البنزين
منذ 14 ساعة
1900
1
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 55676
منذ 46 دقيقة
اوكي
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أحدث التعليقات
ابو احمد
شكل الحبل لا يبين هذا العدد من السنين
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نفس ما يحصل للعراقيات والسوريات من اتباع ايران المجرمه يتعرض له النساء في اليمن
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اوكي
ابو عمار
لعنة الله على الحوثه اتباع ايران المجوسيه
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