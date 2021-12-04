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شاهد..  مروة راتب تتعرض لهجوم حاد بسبب إطلالتها الأخيرة 

منذ 13 ساعة
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شاهد..  مروة راتب تتعرض لهجوم حاد بسبب إطلالتها الأخيرة 

أبوظبي (صدى):
تعرضت مروة راتب لانتقادات حادة أثناء احتفالها باليوم الوطني الإماراتي، وذلك ظهورها بإطلالة اعتمدت فيها على العلم الإماراتي.

وبدا في الفيديو،  مروة راتب تسجد لتقبيل أرض الإمارات الأمر الذي اعتبره متابعون بالمبالغ فيه، حيث أثارت موجة من الجدل بسبب إطلالتها.

وأطلت مروة راتب، بفستان تضمن نفس تصميم العلم الإماراتي، حيث قالت:"أول شي أسويه الأرض اللي اتولدتوا عليها وكبرتوا عليها وعيشتوا في نعمة لا منتهية، الأرض اللي خليتكم تزدهرون وتنافسون جميع العالم".

وأضافت:"اليوم اسمحولي أنا مروة راتب نيابة عن المقيمين بهذه الأرض العظيمة أقولكم كل عام وأنتم بخير شعب وحكومة".

 

تقبيل
مروة راتب
اليوم الوطني الإماراتي
العلم الإماراتي
سجود

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55676
منذ 49 دقيقة
ما قصرتي يالحلوه

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أحدث التعليقات

ابو احمد
شكل الحبل لا يبين هذا العدد من السنين
ابو عمار
الله يرزقها من يعطيها السياره
ابو عمار
نفس ما يحصل للعراقيات والسوريات من اتباع ايران المجرمه يتعرض له النساء في اليمن
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
لعنة الله على الحوثه اتباع ايران المجوسيه

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