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مراسل MBC يتعرض للاحتيال عند شرائه شريحة وهمية من أحد المولات بجدة "فيديو" 

منذ 6 ساعات
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مراسل MBC يتعرض للاحتيال عند شرائه شريحة وهمية من أحد المولات بجدة "فيديو" 

جدة (صدى):
أزاح تقرير برنامج "في أسبوع" الستار عن عمليات النصب والاحتيال عبر الشرائح الوهمية، حيث تصل هذه الممارسات عن طريق عصابات عبر الواتساب بأرقام محلية.

وأشار التقرير إلى أن ذلك يسهل عليهم مثل تلك العمليات للتحايل بما يقدمونه من عروض مغرية ويجعل ضحيته ذو ثقة عالية بما يقدمه بسبب الرقم المستخدم.

ولفت التقرير إلى أحد الشوارع الشهيرة في جدة ببيع الجوالات والأرقام الغير مسجلة باسم أو بأسماء وهمية، حيث أنا أسعار الأرقام الغير مسجلة تصل إلى 300 ريال.

وظهر في التقرير، مراسل MBC يستعرض طرق الاحتيال أثناء شراء شريحة غير مسجلة باسم، من أحد المولات في جدة.

 

الاحتيال
عصابات
النصب
الواتساب
برنامج في أسبوع
الشرائح الوهمية
أرقام محلية.

التعليقات

الصيني
الصيني عدد التعليقات : 1
منذ 28 دقيقة
نطالب شركات الإتصالات الصينية بفتح فروع لها في السعودية فليست بريطانيا والكويت والإمارات والأردن أحسن منها اللذين فتحوا فروع لشركات إتصالاتهم وساهموا في تنويع شرائح الإتصالات ووجود الصينية سيقضي على الإحتكار ويحافظ على الخصوصية ويخفض الأسعار ويزيد المشتركين

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أحدث التعليقات

ط 🍹🍹🍹
صدقت والله يا ابو رياض 👍👍👍 وعلى فكرة نظام الدراسة هذا يفكرني بأكلة مصرية اسمها خلطبيطة بالرز ... الله المستعان .
عندما يغيب المساء
المفروض ماعد تطلع بعد شرهتك مع مفرح
عندما يغيب المساء
أعوذ بالله منهم
عندما يغيب المساء
طيب
عندما يغيب المساء
والله إلى ماعنده اولاد في هذا الزمان لا يتحسر لان الحال يوم بعد يوم مدحدر

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