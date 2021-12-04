مراسل MBC يتعرض للاحتيال عند شرائه شريحة وهمية من أحد المولات بجدة "فيديو" 

جدة (صدى):
أزاح تقرير برنامج "في أسبوع" الستار عن عمليات النصب والاحتيال عبر الشرائح الوهمية، حيث تصل هذه الممارسات عن طريق عصابات عبر الواتساب بأرقام محلية.
وأشار التقرير إلى أن ذلك يسهل عليهم مثل تلك العمليات للتحايل بما يقدمونه من عروض مغرية ويجعل ضحيته ذو ثقة عالية بما يقدمه بسبب الرقم المستخدم.
ولفت التقرير إلى أحد الشوارع الشهيرة في جدة ببيع الجوالات والأرقام الغير مسجلة باسم أو بأسماء وهمية، حيث أنا أسعار الأرقام الغير مسجلة تصل إلى 300 ريال.
وظهر في التقرير، مراسل MBC يستعرض طرق الاحتيال أثناء شراء شريحة غير مسجلة باسم، من أحد المولات في جدة.