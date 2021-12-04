بالفيديو.. جوال أحد المشاهدين يصطدم برأس محمد حماقي خلال حفله بجدة

أميرة خالد (صدى):
أقام الفنان محمد حماقي، حفلا خلال احتفالية عالمية تقام للمرة الأولى في المملكة في افتتاح النسخة الأولى من سباق جائزة السعودية الكبرى لفورمولا 1، بحضور أكثر من ٣٠ الف شخص من مختلف الجنسيات العربية والاوربية.
وفوجئ حماقي أثناء إحيائة الحفل بأحد المشاهدين يلقي إليه جواله ليلتقط به صورة سيلفي مع الجمهور؛ لتصيب حماقي في رأسه بعدما تفادى إصابة الهاتف له في الوجه.
وعاتب محمد حماقي المشاهد وحمل الجوال من الأرض ليعيده إليه، فيما قدم حماقي حفل افتتاح النسخة الأولى لسباق جائزة السعودية الكبرى لفورمولا 1، منفردا بجوار حلبة كورنيش جدة؛ حيث صعد على خشبة المسرح مرتديا ملابس رياضية، ومرددا أغنية "نفسي أبقي جنبه" وسط استقبال حافل من الجمهور.