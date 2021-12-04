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بالفيديو.. جوال أحد المشاهدين يصطدم برأس محمد حماقي خلال حفله بجدة

منذ 7 ساعات
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بالفيديو.. جوال أحد المشاهدين يصطدم برأس محمد حماقي خلال حفله بجدة

أميرة خالد (صدى):
أقام الفنان محمد حماقي، حفلا خلال احتفالية عالمية تقام للمرة الأولى في المملكة في افتتاح النسخة الأولى من سباق جائزة السعودية الكبرى لفورمولا 1، بحضور أكثر من ٣٠ الف شخص من مختلف الجنسيات العربية والاوربية.

وفوجئ حماقي أثناء إحيائة الحفل بأحد المشاهدين يلقي إليه جواله ليلتقط به صورة سيلفي مع الجمهور؛ لتصيب حماقي في رأسه بعدما تفادى إصابة الهاتف له في الوجه.

وعاتب محمد حماقي المشاهد وحمل الجوال من الأرض ليعيده إليه، فيما قدم حماقي حفل افتتاح النسخة الأولى لسباق جائزة السعودية الكبرى لفورمولا 1، منفردا بجوار حلبة كورنيش جدة؛ حيث صعد على خشبة المسرح مرتديا ملابس رياضية، ومرددا أغنية "نفسي أبقي جنبه" وسط استقبال حافل من الجمهور.

جدة
المملكة
حفل غنائي
محمد حماقي
احتفالية عالمية
جائزة السعودية الكبرى لفورمولا 1

التعليقات

4everx2
4everx2 عدد التعليقات : 7801
منذ 34 دقيقة
سبحان الله عقاب بسيط ذا زي الإنذار ، م ادري كيف ما يخافون من العقاب الرباني كيف لو خسف فيهم رب الكون العظيم ؟🤔

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أحدث التعليقات

ط 🍹🍹🍹
صدقت والله يا ابو رياض 👍👍👍 وعلى فكرة نظام الدراسة هذا يفكرني بأكلة مصرية اسمها خلطبيطة بالرز ... الله المستعان .
عندما يغيب المساء
المفروض ماعد تطلع بعد شرهتك مع مفرح
عندما يغيب المساء
أعوذ بالله منهم
عندما يغيب المساء
طيب
عندما يغيب المساء
والله إلى ماعنده اولاد في هذا الزمان لا يتحسر لان الحال يوم بعد يوم مدحدر

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