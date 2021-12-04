عادات غذائية خاطئة لدى الرجال تزيد هرمون الأنوثة.. احذر منها

أميرة خالد (صدى):
يتبع بعض الرجال عادات غذائية خاطئة بدورها تؤثر سلبيا عليهم دون علما منهم، حيث أن هناك أطعمة واغذية تزيد من هرمون الاستروجين وهو هرمون الأنوثة لديهم، يلعب الإستروجين دورًا مهمًا في عمل أجسام كل من الإناث والذكور والحفاظ على مستويات هرمون الاستروجين المتوازنة أمر أساسي وتلك الأغذية هي:
التوفو
يتم إنتاج التوفو من حليب الصويا الذي يحتوي بشكل طبيعي على نسبة عالية من فيتويستروغنز ، وخاصة الايسوفلافون.
بذور الكتان
والتي تحتوي على قشور وهي نوع من الاستروجين النباتي، حيث تستخدم لإضافة العناصر الغذائية إلى الخبز أو السلطة أو الحبوب أو العصائر من بين أشياء أخرى .
حبوب السمسم
وهي من الأطعمة المعززة لهرمون الاستروجين لارتفاع مستويات قشورها
فول الصويا
وهو أحد أفضل مصادر فيتويستروغنز ،وأكثر الأطعمة المتاحة فعالية في تعزيز هرمون الاستروجين.
الحمص
وهو غالبا ما يستخدم كغطس أو دهن ، وهو مصنوع من الحمص ويحتوي على 993 ميكروجرام من فيتويستروجنز لكل 100 جرام مما يجعله خيارًا رائعًا.
ثوم
الثوم هو فصيلة من عائلة البصل ويعد مصدرا للأيسوفلافونويد ، يحتوي على حوالي 603 ميكروجرام من فيتويستروجنز لكل 100 جرام ويعد طريقة بسيطة لإدراج طعام غني بالإستروجين في نظامك الغذائي
فاكهة مجففة
تحتوي الفاكهة المجففة ، مثل المشمش أو القراصيا أو التمر ، على مستويات أعلى بكثير من الإستروجين النباتي من أصنافها الطازجة.
الخبز والحبوب الكاملة
الخبز الذي يحتوي على الحبوب الكاملة ، مثل الكتان أو الجاودار أو القمح أو الشعير أو الشوفان ، يحتوي على مستويات عالية بشكل طبيعي من قشور ، وهو نوع من الاستروجين النباتي.
الشمر
الشمرعشب غني بالنكهات ومتعدد الاستخدامات حيث يحتوي على مستويات عالية من الاستروجين النباتي مما يجعله مثاليًا لزيادة هرمون الاستروجين.
براعم البرسيم
براعم البرسيم هي إضافة مغذية للسلطات ، حيث تحتوي على نسبة عالية من فيتامين ك وفيتامين ج ، وكذلك تحتوي على نسب عالية جدًا من حيث تحتوي على 441.4 جم من الاستروجين النباتي لكل 100 جم.