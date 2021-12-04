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حماية المستهلك: المستهلكين لا يعرفون حقوقهم ولا يشاركون تجاربهم

منذ ساعة
1405
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حماية المستهلك: المستهلكين لا يعرفون حقوقهم ولا يشاركون تجاربهم

الدمام (صدى):
كشف محمد الأحمدي مدير إدارة الاتصال والعلاقات العامة بـ "حماية المستهلك"، أن الدمام سجلت نسبة أعلى المدن في رفع الشكاوى، مشيرًا إلى أن ومعظم المستهلكين لا يعرفون حقوقهم ولا يشاركون تجاربهم.

وأوضح "الأحمدي" أن نتائج المؤشر السعودي لتمكين المستهلك وأظهرت نتائجها أن المنطقة الشرقية حققت أعلى نسبة في المؤشر السعودي لتمكين المستهلك، بحسب قناة "الإخبارية".

وذكر أن المؤشر يعتمد على محاور هى مهارات المستهلك والإلمام بالقوانين حماية المستهلك وتفاعل ومشاركة المستهلك، كما أوضحت النتائج أن 50% من المستهلكين لا يشاركون تجاربهم مع المنتج ومعيار عدد الشكوى غير ثابت.

 

الدمام
المنطقة الشرقية
حماية المستهلك
المؤشر السعودي
الشكاوى
المستهليكين
الاتصال والعلاقات العامة

التعليقات

ط
ط عدد التعليقات : 248
منذ 46 دقيقة
يازينك ساكت والله ... المستهلك مذبوح من الوريد للوريد بسبب إطمئنان التاجر على
نفسه وعلى تجارته من أن ينالهم شيء من العقوبة او المسؤولية لو هو قام بإنتهاك
حقوق المستهلك وفي حال لجوء المستهلك للجهات المختصة لتقديم شكوى على ذلك
التاجر تستخدم ضده جميع اساليب التطفيش حتى ييأس ولا يكمل بلاغه ضد من غشه
وأخذ ماله بدون وجه حق ... وأنا شخصيآ اتعرضت لمثل تلك المواقف وكان اخرها
الاسبوع الماضي فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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أحدث التعليقات

عبدالله
هذي تدور اي سبب لشان تخلع ملابسها. خلاص اقرفتينا الله يرجك.
يوسف محمد
اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، الحمدلله على...
ريم
باد بوي
اللاا
خله يصير رجال اول ثم انطقي بغل الكون
مرام
الحمد لله العظيم كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يارب لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد...

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