حماية المستهلك: المستهلكين لا يعرفون حقوقهم ولا يشاركون تجاربهم

الدمام (صدى):
كشف محمد الأحمدي مدير إدارة الاتصال والعلاقات العامة بـ "حماية المستهلك"، أن الدمام سجلت نسبة أعلى المدن في رفع الشكاوى، مشيرًا إلى أن ومعظم المستهلكين لا يعرفون حقوقهم ولا يشاركون تجاربهم.
وأوضح "الأحمدي" أن نتائج المؤشر السعودي لتمكين المستهلك وأظهرت نتائجها أن المنطقة الشرقية حققت أعلى نسبة في المؤشر السعودي لتمكين المستهلك، بحسب قناة "الإخبارية".
وذكر أن المؤشر يعتمد على محاور هى مهارات المستهلك والإلمام بالقوانين حماية المستهلك وتفاعل ومشاركة المستهلك، كما أوضحت النتائج أن 50% من المستهلكين لا يشاركون تجاربهم مع المنتج ومعيار عدد الشكوى غير ثابت.