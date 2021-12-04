نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. طفل يروي مأساته بعدما تخلت عنه والدته وألقت به في الشارع

منذ ساعتين
1264
2
بالفيديو.. طفل يروي مأساته بعدما تخلت عنه والدته وألقت به في الشارع

القاهرة (صدى):
عاش طفل مصري يبلغ من العمر ١٤ عاما مأساة حقيقية بعدما توفى والده وتزوجت والدته من آخر وألقت به في الشارع، ليلجأ الطفل للعيش مع عمه المريض بالسرطان.

وتقدم عم الطفل برسالة إلى برنامج واحد من الناس الذي يقدمه المذيع عمرو الليثى، لمحاولة مساعدته في إيجاد دار رعاية تتبنى محمود ابن اخيه لعدم استطاعته القيام برعايته بسبب مرضه.

وقال عم الطفل، أن أخيه، توفى بعدما كان مصابا بالصرع، حيث انفصلت زوجته عنه وتزوجت بآخر وتركت طفلها لها ليربيه مدة ١٠ سنوات لافتا إلى أن الطفل في الـ 3 الاخيرة حصلت له حالة نفسية بيصوت وبيشرب ميه ويرجعها «مش لاقي له حل».

وقال الطفل :" أمي تركتني لأنني حينما ذهبت للعيش معها وحدث لي هذا التعب زوجها حلف عليها بالطلاق انى مادخلش البيت، فأرسلتني لأخواتها كي اعيش معهم وكانوا يعاملوني معاملة سيئة،كانوا يكهربوني ، ورموني في الشارع شهرين وبعدين روحت لعمي بعده"

وقال الطفل محمود باكيًا « أريد العيش بأيه مكان لو حتى بالشارع، أنا مخنوق من الدنيا كلها وعاوز أموت نفسي أصلا، وعاوز أمي تسأل عليا أو حتى تيجي تزورني في المكان اللي انا هروح ده».

وفي سياق متصل، من خلال مداخلة مع ذات البرنامج أكد المستشار ايهاب جودة رئيس مجلس ادارة جمعية الدفاع الاجتماعى_ أطفال بلا مأوى التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي،استعداد الدار لاستقبال الطفل محمود بدءً من الغد لإعادة تأهيلة صحيا ونفسيا ودمجه ثانية في المجتمع.

وفاة
أم
أطفال بلا مأوى
طفل يبكي
مرض طفل

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83865
منذ 57 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل
ط 🍹🍹🍹
ط 🍹🍹🍹 عدد التعليقات : 250
منذ 44 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل .
ألأمهات إللي على شاكلة هذه ألأم المصرية موجودين في جميع
أنحاء الوطن العربي وموجودين بكثرة كمان في هذا الوقت .
بمجرد أن يموت زوجها السابق تبدأ في رحلة البحث عن زوج
آخر تكمل حياتها المليئة بالأنانية معه وما أن يموت هو أيضآ
ستفعل بأبنائه مافعلته بأبناء من كان قبله ولكنهم للأسف لا
يتعضون من افعالهن مع ابناء ازواجهن السابقين .
والله إن آخر كلمة قالها هذا الطفل وهو الدعاء بالموت على كل أم
تفعل بأبنائها مافعلته امه به ... حتى أن مذيع البرنامج قال كلمة وقلبه
يعتصر من ألألم ليس عندي كلام اقوله بعد كلام محمود .

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عبدالله
كذب في كذب
ابوبدر
كلهم ابناء ال سعود من جدانهم لاخر ولد لهم كلهم متواضعين وطيبين وكرماء. ما نزكيهم على الله 💚🇸🇦
ط 🍹🍹🍹
ماهي المطلقة وحدها إللي رايحة تعاني من نظام الضمان الاجتماعي الجديد هناك الكثير من الرجال ارباب اسر سيعانون كثيرآ منه بسبب عدد السيارات التي...
ط 🍹🍹🍹
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل . ألأمهات إللي على شاكلة هذه ألأم المصرية موجودين في جميع أنحاء...
ع. س. ع
طلع مثل احتجاج اللي بالي بالك ههههههه، الآسيوية صعبة قوية ها ها ها ها ها انا فقراوي قرنبعاوي وعلى الآسيوية ماني قاوي

أخر الأخبار

النصر يفاوض مدربين جدد بعد اعتذار "جارسيا"
النصر يفاوض مدربين جدد بعد اعتذار "جارسيا"
منذ دقيقة 1016
بالفيديو.. "المعيوف" لـ بن قاسم: ما بطلع من الهلال قلبي هلالي
بالفيديو.. "المعيوف" لـ بن قاسم: ما بطلع من الهلال قلبي هلالي
منذ 3 دقائق 1056
مراسل MBC يتعرض للاحتيال عند شرائه شريحة وهمية من أحد المولات بجدة "فيديو" 
مراسل MBC يتعرض للاحتيال عند شرائه شريحة وهمية من أحد المولات بجدة "فيديو" 
منذ 7 دقائق 1150
النيابة العامة تدعو 407 مرشح ومرشحة على وظائفها لإجراء المقابلات الشخصية
النيابة العامة تدعو 407 مرشح ومرشحة على وظائفها لإجراء المقابلات الشخصية
منذ 8 دقائق 1077
بالفيديو والصور..ولي العهد ورئيس فرنسا يستعرضان العلاقات الثنائية ومجالات الشراكة بين البلدين
بالفيديو والصور..ولي العهد ورئيس فرنسا يستعرضان العلاقات الثنائية ومجالات الشراكة بين البلدين
منذ 30 دقيقة 1193
التحالف: نفذنا 11 عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية في مأرب
التحالف: نفذنا 11 عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية في مأرب
منذ 33 دقيقة 1118
بالفيديو.. دراسة تؤكد أن أصحاب الشهادات العليا هم الأعلى نسبة في التدخين
بالفيديو.. دراسة تؤكد أن أصحاب الشهادات العليا هم الأعلى نسبة في التدخين
منذ 54 دقيقة 1144
شاهد.. لحظة ثوران بركان "سيميرو" بإندونيسيا
شاهد.. لحظة ثوران بركان "سيميرو" بإندونيسيا
منذ ساعة 1574
منتخب المغرب يتغلب على الأردن برباعية نظيفة
منتخب المغرب يتغلب على الأردن برباعية نظيفة
منذ ساعة 1379
«الصحة»: تسجيل 29 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 29 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ ساعة 1584