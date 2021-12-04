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حقيقة اقتراب تعاقد النصر مع المدرب البرازيلي "أنجوس"

منذ 8 ساعات
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حقيقة اقتراب تعاقد النصر مع المدرب البرازيلي "أنجوس"

نواف السالم (صدى):
كشف الإعلامي الرياضي محمد العنزي حقيقة ما تم تداوله عن اقتراب تعاقد إدارة نادي النصر مع المدرب البرازيلي ”هيليو دوس أنجوس“، لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد "العنزي" أن الخبر هو شائعة من أجل إثارة البلبة مضيفًا: "أنجوس لن يأتي إلى النصر أبدا وخبر اقتراب أنجوس من النصر ما هو إلا شائعة لإثارة البلبلة".

وتابع: "صحيح أن الإدارة تأخرت لأنهم ينتظرون رد مدرب معين، وأطالب الجمهور النصراوي بأن يهدأ وألا ينجرف وراء تلك الشائعات"، بحسب برنامج "أكشن مع وليد".

وأكد أن إدارة مسلى آل معمر تبذل مجهوداتها من أجل استقدام مدرب كبير لنادي النصر، مشيرًا إلى أن هذه الشائعات هدفها التأثير على إدارة النصر.

يٌذكر أن هيليو دوس أنجوس هو مدرب برازيلي قاد الأخضر إلى نهائي كأس آسيا عام 2007، لكنه فقد اللقب بالخسارة أمام العراق 0ـ1.

 

النصر
مدرب النصر
⁠⁠⁠⁠⁠إدارة النصر
مسلي آل معمر
محمد العنزي
هيليو دوس أنجوس

التعليقات

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الرمز عدد التعليقات : 1414
منذ 54 دقيقة
غريبه يا.ع.س.ع.ماهذيت ضد النصر كل العاده,,,,,,,,,,,

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أحدث التعليقات

الرمز
غريبه يا.ع.س.ع.ماهذيت ضد النصر كل العاده,,,,,,,,,,,
winner4ever
نادب الفقر غرد ياليل ماطولك ، مالكم إلا العطوي او يوسف خميس ، مافيه مدرب عاقل له تاريخه يرضى بتلطيخ سيرته الذاتيه بانه يوم...
ابو عبدالرحمن
ألحق على النيني الاتحاد يفاوضه لا يفوتك
ا
ا
عبدالله
كذب في كذب

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