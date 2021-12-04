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المعلمي: موقفنا ثابت في جعل المنطقة خالية من الأسلحة النووية (فيديو)

منذ ساعة
1426
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المعلمي: موقفنا ثابت في جعل المنطقة خالية من الأسلحة النووية (فيديو)

الرياض (صدى):
أكد مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، أن المملكة العربية ودول المنطقة سعت على مدار عدة سنوات إلى جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى.

وأشار السفير إلى حرص المملكة على تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة في الحفاظ على أمن وسلامة شعوب العالم وركائز معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ‏مؤكدا على موقف المملكة الثابت حيال هذا الأمر.

ولفت إلى أن المملكة كانت وما زالت في طليعة الدول الداعمة لإقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية في جميع أنحاء العالم وخاصة منطقة الشرق الأوسط والتي تعيش حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار.

 

الأمم المتحدة
المملكة
خطاب
الأسلحة النووية
عبدالله المعلمي
مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة

التعليقات

أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 338
منذ 34 دقيقة
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أحدث التعليقات

عبدالله
هذي تدور اي سبب لشان تخلع ملابسها. خلاص اقرفتينا الله يرجك.
يوسف محمد
اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، الحمدلله على...
ريم
باد بوي
اللاا
خله يصير رجال اول ثم انطقي بغل الكون
مرام
الحمد لله العظيم كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يارب لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد...

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