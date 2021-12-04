المعلمي: موقفنا ثابت في جعل المنطقة خالية من الأسلحة النووية (فيديو)

الرياض (صدى):
أكد مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، أن المملكة العربية ودول المنطقة سعت على مدار عدة سنوات إلى جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى.
وأشار السفير إلى حرص المملكة على تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة في الحفاظ على أمن وسلامة شعوب العالم وركائز معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مؤكدا على موقف المملكة الثابت حيال هذا الأمر.
ولفت إلى أن المملكة كانت وما زالت في طليعة الدول الداعمة لإقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية في جميع أنحاء العالم وخاصة منطقة الشرق الأوسط والتي تعيش حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار.