10 سنوات سجن لممرض اغتصب مريضة أثناء رعايتها

واشنطن (صدى):
صدر حكمًا على ممرض أمريكي سابق بالسجن عشر سنوات لاعتدائه جنسيا على مريضة شابة تعاني إعاقة كبيرة ما أدى إلى حملها، وذلك حينما كان يعتني بها.
وقضت محكمة بمدينة فينيكس في ولاية أريزونا جنوب غرب الولايات المتحدة بالسجن عشر سنوات، وهي العقوبة القصوى في مثل هذه الجرائم، وسيخضع أيضا إلى متابعة مدى الحياة كما سيُدرج اسمه على قائمة المنحرفين جنسيا.
وألقت الشرطة القبض على الممرض ناثان ساذرلاند في يناير 2019، في إطار تحقيق فُتح إثر إنجاب المرأة التي كانت تبلغ حينها 29 عاما، وقد أنجبت الضحية صبيا في مركز "هاسييندا هلث كير" الاستشفائي في المدينة، فيما تقول عائلتها إنها تعاني "إعاقة ذهنية كبيرة بسبب أزمات عاشتها خلال الطفولة".
وتخضع الضحية لرعاية مركز "هاسييندا هلث كير" في فينيكس منذ سن الثالثة، فيما أظهرت فحوص مخبرية تطابق الحمض النووي بين ناثان ساذرلاند والطفل، ما أتاح للمحققين تأكيد ارتكابه الاعتداء الجنسي.