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شاهد.. انزلاق مفاجئ يتسبب في حادث قوي لمتسابق بـ "فورمولا1"

منذ 3 ساعات
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شاهد.. انزلاق مفاجئ يتسبب في حادث قوي لمتسابق بـ "فورمولا1"

جدة (صدى):
شهدت سباقات فورمولا1 جدة، وقوع حادث دمر سيارة السائق شارل لوكلير، ولم يمكنه من استكمال السباق، ضمن جولات اليوم في سباقات الفورمولا المقامة حاليًّا في المملكة.

ولم يستطع السائق لوكلير، إكمال منافسات التجارب الحرة اليوم الجمعة، التي انتهت مبكرًا بعد الحادث الذي تعرض له، بينما في وقت سابق من اليوم، تصدر السائق البريطاني لويس هاميلتون قائمة أسرع 10 سائقين في التجارب الأولى لـ فورمولا 1.

وتصدر لويس هاميلتون، يليه ماكس فيرشتاين، ثالثًا فالتيري بوتاس، رابعًا بيار غاسلي، خامسًا أنطونيو جيوفينازي، سادسًا كارلوس ساينز، سابعًا شارل لوكلير، ثامنًا دانييل ريكاردو، التاسع فيرناندو ألونسو، العاشر سيباستيان فيتيل.

حادث
جدة
سيارات
سباقات
فورمولا1
شارل لوكلير

التعليقات

بندر الحربي
بندر الحربي عدد التعليقات : 162
منذ ساعة
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عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83865
منذ 57 دقيقة
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عبدالله
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ابوبدر
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ع. س. ع
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