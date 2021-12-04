"متخصصة": نظام الضمان الاجتماعي الجديد له تأثير كبير على المطلقات

الرياض (صدى):
أكدت الدكتورة عبلة مرشد أكاديمية متخصصة في السياسات السكانية والتنمية، أن نظام الضمان الاجتماعي الجديد له تأثير كبير على المطلقات فهو يناقض ما تستهدفه رؤية المملكة من تمكين المرأة.
وأوضحت "مرشد" أنها تفاجأت بهذا القرار الجديد حول المطلقات لأنه يناقض رؤية الاستراتيجية نحو تمكين المرأة، مشيرة إلى أن دفع هذا المستحق لها كضمان على الرغم من أنه مبلغ رمزي سواء كانت تقيم مع أهلها أو تقيم منفصلة.
واضافت: "هو مبلغ رمزي ويساعد في تمكين المرأة ويعطيها احساس بأهميتها كإنسان وتأثير القرار على المطلقات خاصة ونحن لا نعلم مدى ظروف أسرتها فكان هذا المبلغ سيشكل دعم لها لأنها في موقف حرج لأنها تحتاج لدعم مادي أو دعم معنوي أو دعم اجتماعي فكان هذا تراجع في استقلالية المرأة".
كما ذكرت "الدكتورة عبلة" أن المطلقات يعانين من النفقة وهذه ظاهرة، وأتمنى أن يتم تطوير الأنظمة ليصدر صك النفقة إجباري مع صك الطلاق، مبينة أن شروط استحقاق الضمان تزيد من معاناة المرأة المطلقة، بحسب برنامج "يا هلا".
واستطردت: "المطلقات يعانين من النفقة من امتناع الزوج عن دفع النفقة والإنفاق على أولاده هذه ظاهرة منتشرة بشكل كبير فكثير منهم يكونون ذات مقدرة مالية لكن الأب لا يصرف على أولاده وفي بعض الدول عندما يصدر صك الطلاق يصدر معاه صك النفقة إجباري".