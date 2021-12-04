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"متخصصة": نظام الضمان الاجتماعي الجديد له تأثير كبير على المطلقات

منذ 4 ساعات
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"متخصصة": نظام الضمان الاجتماعي الجديد له تأثير كبير على المطلقات

الرياض (صدى):
أكدت الدكتورة عبلة مرشد أكاديمية متخصصة في السياسات السكانية والتنمية، أن نظام الضمان الاجتماعي الجديد له تأثير كبير على المطلقات فهو يناقض ما تستهدفه رؤية المملكة من تمكين المرأة.

وأوضحت "مرشد" أنها تفاجأت بهذا القرار الجديد حول المطلقات لأنه يناقض رؤية الاستراتيجية نحو تمكين المرأة، مشيرة إلى أن دفع هذا المستحق لها كضمان على الرغم من أنه مبلغ رمزي سواء كانت تقيم مع أهلها أو تقيم منفصلة.

واضافت: "هو مبلغ رمزي ويساعد في تمكين المرأة ويعطيها احساس بأهميتها كإنسان وتأثير القرار على المطلقات خاصة ونحن لا نعلم مدى ظروف أسرتها فكان هذا المبلغ سيشكل دعم لها لأنها في موقف حرج لأنها تحتاج لدعم مادي أو دعم معنوي أو دعم اجتماعي فكان هذا تراجع في استقلالية المرأة".

كما ذكرت "الدكتورة عبلة" أن المطلقات يعانين من النفقة وهذه ظاهرة، وأتمنى أن يتم تطوير الأنظمة ليصدر صك النفقة إجباري مع صك الطلاق، مبينة أن شروط استحقاق الضمان تزيد من معاناة المرأة المطلقة، بحسب برنامج "يا هلا".

واستطردت: "المطلقات يعانين من النفقة من امتناع الزوج عن دفع النفقة والإنفاق على أولاده هذه ظاهرة منتشرة بشكل كبير فكثير منهم يكونون ذات مقدرة مالية لكن الأب لا يصرف على أولاده وفي بعض الدول عندما يصدر صك الطلاق يصدر معاه صك النفقة إجباري".

رؤية المملكة 2030
المطلقات
صك الطلاق
نظام الضمان الاجتماعي
استقلالية المرأة
صك النفقة

التعليقات

ط 🍹🍹🍹
ط 🍹🍹🍹 عدد التعليقات : 250
منذ 40 دقيقة
ماهي المطلقة وحدها إللي رايحة تعاني من نظام الضمان الاجتماعي الجديد هناك الكثير من الرجال
ارباب اسر سيعانون كثيرآ منه بسبب عدد السيارات التي يملكها قديمآ او حديثآ فمثلآ لو كان هناك
رجل بإسمه 4 سيارات مسجلة في سجل المرور وفي الحقيقة هو لا يملك سوى سيارة واحدة أما
الــ 3 سيارات ألأخرى فهي قديمة وقد باعها على التشليح وأنتهى أمرها ولكنه لم يستطيع إسقاط لوحاتها
من سجلات المرور بسبب الرسوم الكبيرة التي سيدفعها من اجل إسقاطها من النظام فتظل تلك السيارات
بإسمه على انها قيد الاستخدام وهي في الحقيقة قد اتلفت تمامآ ولم يعد لها اي وجود ولكن نظام الضمان
الجديد يعتبر ذلك المستفيد يمتلك عددآ من السيارات اكثر من المسموح به وهي سيارة واحدة فيتم اسقاطه
من نظام الضمان الاجتماعي الجديد بحجة زيادة عدد السيارات التي يمتلكها رب الاسرة .
لذا اتمنى منك يادكتوره ومن غيرك ترك التحيز لفئة معينة دون الاخرى فجميع من يستحقون الضمان
هم ابناء وبنات هذا الوطن دون تمييز او تحييز ... اتمنى من صحافتنا عدم نشر مثل هكذا تصاريح تحمل
بين طياتها العنصرية والتحيز والتمييز بين ابناء الشعب الواحد ... متى تختفي هذه الافكار ومن يحملونها
من مجتمعنا متى ؟ ترا الناس ماهي ناقصة فيها إللي مكفيها والله ... حسبنا الله ونعم الوكيل .

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أحدث التعليقات

عبدالله
كذب في كذب
ابوبدر
كلهم ابناء ال سعود من جدانهم لاخر ولد لهم كلهم متواضعين وطيبين وكرماء. ما نزكيهم على الله 💚🇸🇦
ط 🍹🍹🍹
ماهي المطلقة وحدها إللي رايحة تعاني من نظام الضمان الاجتماعي الجديد هناك الكثير من الرجال ارباب اسر سيعانون كثيرآ منه بسبب عدد السيارات التي...
ط 🍹🍹🍹
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل . ألأمهات إللي على شاكلة هذه ألأم المصرية موجودين في جميع أنحاء...
ع. س. ع
طلع مثل احتجاج اللي بالي بالك ههههههه، الآسيوية صعبة قوية ها ها ها ها ها انا فقراوي قرنبعاوي وعلى الآسيوية ماني قاوي

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