اندلاع شجار عنيف بين فتاة وشاب

القاهرة (صدى):
اندلعت مواجهة بالأيدي بين فتاة وشاب في مترو الأنفاق بمحطة جمال عبد الناصر وسط القاهرة في مصر، تبادل خلالها الطرفان الضرب، مما اضطر القائمين على حركة المترو لتوقيفه 8 دقائق.
واشتبك الجانبان بسبب وقوف الفتاة أمام الباب، حيث طالبها الشاب أثناء نزوله بعدم الوقوف قبل أن تتطور المشاجرة إلى الاشتباك بالأيدي والضرب.
وانتقلت الخدمات الأمنية إلى الرصيف بعد نزول الركاب لفض المشاجرة، وتسيير حركة القطارات بعد توقف الركاب على الأبواب ومشاهدة بعضهم الواقعة، فيما تحفظت الأجهزة الأمنية على الفتاة والشاب وتم اقتيادهما لنقطة الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.