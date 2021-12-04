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اندلاع شجار عنيف بين فتاة وشاب

منذ 12 ساعة
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اندلاع شجار عنيف بين فتاة وشاب

القاهرة (صدى):
اندلعت مواجهة بالأيدي بين فتاة وشاب في مترو الأنفاق بمحطة جمال عبد الناصر وسط القاهرة في مصر، تبادل خلالها الطرفان الضرب، مما اضطر القائمين على حركة المترو لتوقيفه 8 دقائق.

واشتبك الجانبان بسبب وقوف الفتاة أمام الباب، حيث طالبها الشاب أثناء نزوله بعدم الوقوف قبل أن تتطور المشاجرة إلى الاشتباك بالأيدي والضرب.

وانتقلت الخدمات الأمنية إلى الرصيف بعد نزول الركاب لفض المشاجرة، وتسيير حركة القطارات بعد توقف الركاب على الأبواب ومشاهدة بعضهم الواقعة، فيما تحفظت الأجهزة الأمنية على الفتاة والشاب وتم اقتيادهما لنقطة الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.

 

مصر
القاهرة
شاب
فتاة
شجار
الضرب
المترو
عراك
اشتباك بالأيدي

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83878
منذ ساعة
الله لايبلانا ولا يبلابنا

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أحدث التعليقات

علي
ماعرفنا وشهي الاكله؟
ابو للوليد
الهلال لا يحتاج اللاعب لأن عليه مشكلة قد تنتهي ضده و قد يمنع من التسجيل لأي نادي سعودي
المهم
يبون دعم للنطفه المهربه.اخجل يامحرر الخبر
عندما يغيب المساء
الله المستعان
عندما يغيب المساء
الحمد لله والشكر

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