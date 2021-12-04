رجل يحاول خداع ممرضة بذراع "سيليكون" للحصول على شهادة اللقاح دون تطعيم

روما (صدى):
كشفت ممرضة إيطالية تتولى مسؤولية تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، محاولة خداع رجل خمسيني لها بارتداء ذراع مزيف من مادة "السيليكون"، سعياً منه للحصول على شهادة التطعيم دون تلقي اللقاح.
وقالت الممرضة في تفاصيل الواقعة إنها لاحظت شيئا غير طبيعي، أثناء محاولتها الإمساك بالذراع لتطعيم الرجل، فمثلا كان لون الجلد غير طبيعي، أفتح بكثير مقارنة باليدين أو وجه المريض.
وأضافت أنها بعد الفحص أدركت أن الذراع كانت مزيفة ومصنوعة من السيليكون، مشيرة إلى أنها شعرت في البداية بالأسف تجاه الرجل ظناً أن لديه طرفا اصطناعيا، لكنه اعترف بعد ذلك أنه كان يرتدي ذراعا مزيفا عن قصد لتجنب تلقي اللقاح.
وفي السياق ذاته، دانت حكومة إقليم بيدمونت محاولة الرجل خداع الممرضة، وقال رئيس المنطقة ألبرتو سيريو وعضو مجلس الصحة في بيان مشترك إنه يمكن تصنيف الواقعة على أنها "سخيفة"، وإهانة للنظام الصحي.