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سائقة تتسبب بكارثة
منذ ساعة
613
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 55655
منذ ساعة
الله يستر
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أحدث التعليقات
ع. س. ع
اهم شي انة يدعسك يا ابو خرقة يا فقراوي
ابو عمار
ادبوه بالجلد والسجن
زعيم اااسيا
ههههههههههه بعد تحقيق الهلال الاسيويه والعالميه الثانيه انكشف للشارع الرياضي عالمية الي على بالي وبالك انهم ترشيح والبيئه كلها شخبط شخابيط وراحت فلوسك ياصابر...
ابو عمار
هههههههههههههههه
ابو عمار
يا ساتر ... سلامات
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