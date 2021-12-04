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عمليات احتيال جديدة تستهدف مستخدمي واتساب

منذ ساعة
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عمليات احتيال جديدة تستهدف مستخدمي واتساب

وكالات (صدى):
زادت خلال الفترة الأخيرة محالات الاختراق والاحتيال مستخدمي واتساب WhatsApp، وسط تحذيرات تقنيين من زيادتها خلال الفترة القادمة.

وقال خبراء الأمن السيبراني، أن مئات الملايين من مستخدمي واتساب، تعرضوا لعمليات الاحتيال التي يستهدف فيها المتسللين مستخدمي التطبيق خلال فترة العطلات بشكل منتظم، مستخدمين فيها ما يعرف باسم الهندسة الاجتماعية للسيطرة على الحسابات.

وأضافوا أن المجرمين يحاولون في بعض الأحيان إقناع مالك الحساب بأنه أحد أفراد العائلة لكسب ثقته من أجل الوصول إلى حساب الدردشة الخاصة به، وبمجرد الاستيلاء عليه يقوم بتكرار الخدعة مع أشخاص آخرين، عبر انتحال هوية المستخدم صاحب الحساب المسروق من أجل اختراق المزيد من الحسابات على تطبيق المراسلة الشهير.

وتعليقاً على هذه الجرائم قال ستيفن هوب، المؤسس المشارك لشركة Authlogics، إن هجمات المتسللين تنشط دائما خلال فترة العطلات، إذ أن بعض المستخدمين خلال تلك الفترة يتخلون عن أمن حساباتهم وحذرهم من أجل الاحتفال مع العائلة والأصدقاء، مما يجعلها عرضة للاختراق بسهولة.

وأشار خبراء في الأمن السيبراني أنه تجنب الوقوع في خطر الاختراق، يجب على مستخدمي واتساب ضرورة تأمين حساباتهم وتحديثها باستمرار، وعدم الثقة في مرسل الرسالة، والحذر من النقر على الروابط المرفقة بالرسائل منعا لسرقة حساباتهم أو خسارتها للأبد.

واتساب
الاختراق
الجرائم
مٌستخدمي
الأمن السيبراني
عمليات احتيال
الهندسة الاجتماعية

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55655
منذ 51 دقيقة
حسبي الله عليهم كل يوم لهم طريقه جديده

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
اهم شي انة يدعسك يا ابو خرقة يا فقراوي
ابو عمار
ادبوه بالجلد والسجن
زعيم اااسيا
ههههههههههه بعد تحقيق الهلال الاسيويه والعالميه الثانيه انكشف للشارع الرياضي عالمية الي على بالي وبالك انهم ترشيح والبيئه كلها شخبط شخابيط وراحت فلوسك ياصابر...
ابو عمار
هههههههههههههههه
ابو عمار
يا ساتر ... سلامات

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