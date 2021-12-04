عمليات احتيال جديدة تستهدف مستخدمي واتساب

وكالات (صدى):
زادت خلال الفترة الأخيرة محالات الاختراق والاحتيال مستخدمي واتساب WhatsApp، وسط تحذيرات تقنيين من زيادتها خلال الفترة القادمة.
وقال خبراء الأمن السيبراني، أن مئات الملايين من مستخدمي واتساب، تعرضوا لعمليات الاحتيال التي يستهدف فيها المتسللين مستخدمي التطبيق خلال فترة العطلات بشكل منتظم، مستخدمين فيها ما يعرف باسم الهندسة الاجتماعية للسيطرة على الحسابات.
وأضافوا أن المجرمين يحاولون في بعض الأحيان إقناع مالك الحساب بأنه أحد أفراد العائلة لكسب ثقته من أجل الوصول إلى حساب الدردشة الخاصة به، وبمجرد الاستيلاء عليه يقوم بتكرار الخدعة مع أشخاص آخرين، عبر انتحال هوية المستخدم صاحب الحساب المسروق من أجل اختراق المزيد من الحسابات على تطبيق المراسلة الشهير.
وتعليقاً على هذه الجرائم قال ستيفن هوب، المؤسس المشارك لشركة Authlogics، إن هجمات المتسللين تنشط دائما خلال فترة العطلات، إذ أن بعض المستخدمين خلال تلك الفترة يتخلون عن أمن حساباتهم وحذرهم من أجل الاحتفال مع العائلة والأصدقاء، مما يجعلها عرضة للاختراق بسهولة.
وأشار خبراء في الأمن السيبراني أنه تجنب الوقوع في خطر الاختراق، يجب على مستخدمي واتساب ضرورة تأمين حساباتهم وتحديثها باستمرار، وعدم الثقة في مرسل الرسالة، والحذر من النقر على الروابط المرفقة بالرسائل منعا لسرقة حساباتهم أو خسارتها للأبد.