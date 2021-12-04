بالصور.. بوجاتي تشيرون 2021 تخطف الأنظار

أميرة خالد (صدى):
خطفت النسخة الفريدة بوجاتي تشيرون موديل 2021 الأنظار؛ حيث تمتلك قدرات فنية مميزة تجعلها تنطلق من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 2.4 ثانية فقط، مما يجعلها بالفعل تنتمي إلى فئة السيارات الخارقة.
وزودت السيارة بمحرك مكون من 16 اسطوانة سعة 8000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 1479 حصانا، و 1600 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 350 كيلومتر في الساعة، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الكلي بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء.
وتضم نظام أكياس هوائية متقدم (AABS)، و فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج دعم الفرامل BA، وخاصية التحكم الديناميكي للثبات، وقفل الباب التلقائي، والتحكم في ثبات المركبة (VSC)، فضلًا عن برنامج متابعة ضغط الاطارات، مع تقنية الحماية من تسرب الهواء، وخاصية فتح القفل التلقائي بحالة الاصطدام، واجهزة استشعار امامي وخلفي.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى برنامج المساعدة على اكتشاف اللافتات المرورية، وحزمة التعليق التكيفية، مع مثبت سرعة، وخاصية التحكم في التسارع عند للإنزلاقات، ونظام كشف الحركة المجسمة، فيما طولها بلغ 4.544 متر، و بعرض يبلغ 2.037 متر، و 1.212 متر ارتفاع.
وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.711 متر، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 45 لتر، مع مصابيح أمامية حادة المظهر، وسبويلر خلفي، مع عجلات رياضية مدعوم بجنوط معدنية ذات تصميم هندسي مميز، وسعرها 13 مليون و 314.800 الف ريال.