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‏أمل حجازي تهاجم الطبقة السياسية اللبنانية: تفّة عليكم

منذ ساعة
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‏أمل حجازي تهاجم الطبقة السياسية اللبنانية: تفّة عليكم

بيروت (صدى):
انتقدت الفنانة اللبنانية المعتزلة ​أمل حجازي، ​الطبقة السياسية والأشخاص الذين يتبعونها، بعدما أثير في لبنان من أزمات داخلية وخارجية.

وكتبت أمل حجازي، على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: "انتو وكل مين تابعكم شحادين وبتحبوا تنذلو تفه عليكم وعلى اغنامكم"، ليساندها الكثير من المتابعين وأيدوها الرأي ضد السياسيين اللبنانيين.

وسخرت أمل حجازي، مؤخرًا من السياسيين في لبنان، وشبهتهم بالقمامة، إذ أنها نشرت على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي صورة للقمامة، معلقة عليها: "صورة لسياسيين لبنان في اجتماع Outdoor ".

 

لبنان
أمل حجازي
سياسيين
الطبقة السياسية

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55655
منذ ساعة
كلام سليم لا غبار عليه وقد احسنت وصفهم بالزباله

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
اهم شي انة يدعسك يا ابو خرقة يا فقراوي
ابو عمار
ادبوه بالجلد والسجن
زعيم اااسيا
ههههههههههه بعد تحقيق الهلال الاسيويه والعالميه الثانيه انكشف للشارع الرياضي عالمية الي على بالي وبالك انهم ترشيح والبيئه كلها شخبط شخابيط وراحت فلوسك ياصابر...
ابو عمار
هههههههههههههههه
ابو عمار
يا ساتر ... سلامات

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