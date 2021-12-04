‏أمل حجازي تهاجم الطبقة السياسية اللبنانية: تفّة عليكم

بيروت (صدى):
انتقدت الفنانة اللبنانية المعتزلة أمل حجازي، الطبقة السياسية والأشخاص الذين يتبعونها، بعدما أثير في لبنان من أزمات داخلية وخارجية.
وكتبت أمل حجازي، على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: "انتو وكل مين تابعكم شحادين وبتحبوا تنذلو تفه عليكم وعلى اغنامكم"، ليساندها الكثير من المتابعين وأيدوها الرأي ضد السياسيين اللبنانيين.
وسخرت أمل حجازي، مؤخرًا من السياسيين في لبنان، وشبهتهم بالقمامة، إذ أنها نشرت على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي صورة للقمامة، معلقة عليها: "صورة لسياسيين لبنان في اجتماع Outdoor ".