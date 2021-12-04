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مدرب الهلال السابق يرفض تدريب النصر

منذ ساعتين
1984
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مدرب الهلال السابق يرفض تدريب النصر

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، عرضت التعاقد مع مدرب الهلال السابق رازفان لوشيسكو، ليتولى مهمة الفريق خلفاً للبرتغالي بيدرو إيمانويل.

وأوضحت التقارير وفقا لصحيفة "SporTime" اليونانية، أن رازفان لوشيسكو رفض مسألة تدريب أي نادٍ سعودي آخر غير الهلال، بعد التجربة التدريبية الناجحة التي قضاها على رأس الجهاز الفني للزعيم لموسمين تقريباً.

يشار أن رازفان لوشيسكو قاد الهلال خلال الفترة من 2019 حتى إقالته في فبراير 2021، حقق خلال هذه الفترة الثلاثية التاريخية، دوري أبطال آسيا وكأس الملك ودوري المحترفين.

نادي النصر
الهلال
دوري أبطال آسيا
دوري المحترفين
التعاقد
كأس الملك
لوشيسكو
مسلي آل معمر
بيدرو إيمانويل

التعليقات

زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2278
منذ 41 دقيقة
ههههههههههه
بعد تحقيق الهلال الاسيويه والعالميه الثانيه
انكشف للشارع الرياضي
عالمية الي على بالي وبالك
انهم ترشيح والبيئه كلها شخبط شخابيط
وراحت فلوسك ياصابر
بالمال لاتسطيع ان تجلب بطولات
تعلموا من ثقافة الهلال

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
اهم شي انة يدعسك يا ابو خرقة يا فقراوي
ابو عمار
ادبوه بالجلد والسجن
زعيم اااسيا
ههههههههههه بعد تحقيق الهلال الاسيويه والعالميه الثانيه انكشف للشارع الرياضي عالمية الي على بالي وبالك انهم ترشيح والبيئه كلها شخبط شخابيط وراحت فلوسك ياصابر...
ابو عمار
هههههههههههههههه
ابو عمار
يا ساتر ... سلامات

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