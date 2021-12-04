مدرب الهلال السابق يرفض تدريب النصر

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، عرضت التعاقد مع مدرب الهلال السابق رازفان لوشيسكو، ليتولى مهمة الفريق خلفاً للبرتغالي بيدرو إيمانويل.
وأوضحت التقارير وفقا لصحيفة "SporTime" اليونانية، أن رازفان لوشيسكو رفض مسألة تدريب أي نادٍ سعودي آخر غير الهلال، بعد التجربة التدريبية الناجحة التي قضاها على رأس الجهاز الفني للزعيم لموسمين تقريباً.
يشار أن رازفان لوشيسكو قاد الهلال خلال الفترة من 2019 حتى إقالته في فبراير 2021، حقق خلال هذه الفترة الثلاثية التاريخية، دوري أبطال آسيا وكأس الملك ودوري المحترفين.