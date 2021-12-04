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معلم يعطي طلابه الإذن بالنوم في الفصل

منذ ساعتين
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معلم يعطي طلابه الإذن بالنوم في الفصل

أميرة خالد (صدى):
سمح أحد المعلمين ويدعى شوتيس، للطالب الذي لا يستطيع البقاء مستيقظًا بالنوم في الفصل، مضيفًا وهو يمزح أنه قد يتسبب بجدل كبير، من خلال عدم إعطاء الطلاب الذين تقل أعمارهم عن 11 عامًا واجبات مدرسية.

وذكر شوتيس أكثر ثلاثة آراء لديه مثيرة للجدل، وتشمل: لا يجب إعطاء طلاب المرحلة الابتدائية واجبات مدرسية، ولا يجب استخدام الحجز كعقاب للتلاميذ، وإذا لم يتمكن الطالب من البقاء مستيقظًا في الفصل، دعه ينام، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

وفي السياق نفسه، أوضح المعلم: "أعتقد أن الواجب المنزلي ينتهي به الأمر إلى كونه عملًا مزدحمًا لا يفعل شيئًا سوى خلق موقف سلبي تجاه المدرسة".

 

معلم
طلاب
النوم
الفصل
واجبات مدرسية

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55655
منذ 46 دقيقة
فكره مو بطاله

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
اهم شي انة يدعسك يا ابو خرقة يا فقراوي
ابو عمار
ادبوه بالجلد والسجن
زعيم اااسيا
ههههههههههه بعد تحقيق الهلال الاسيويه والعالميه الثانيه انكشف للشارع الرياضي عالمية الي على بالي وبالك انهم ترشيح والبيئه كلها شخبط شخابيط وراحت فلوسك ياصابر...
ابو عمار
هههههههههههههههه
ابو عمار
يا ساتر ... سلامات

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