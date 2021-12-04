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"استثمر في السعودية" تُعلن عن شراكتها مع مسابقة جائزة الفورمولا 1

منذ 18 دقيقة
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"استثمر في السعودية" تُعلن عن شراكتها مع مسابقة جائزة الفورمولا 1

جدة (صدى):
أعلنت مبادرة " استثمر في السعودية"، الهوية الوطنية الموحدة لتسويق الاستثمارات وجذبها إلى المملكة، عن شراكتها كشريك مؤسس مع مسابقة الفورمولا 1 كأول سباق للجائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 يقام في المملكة، والتي ستنظم في حلبة كورنيش جدة الجديد خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر.

وتهدف الشراكة إلى تعزيز الهوية الاستثمارية للمملكة في المحافل والمناسبات العالمية ومنها سباقات السيارات، كما تسلط الضوء على فرص الاستثمار في المملكة لأحد أكبر الأحداث الرياضية في العالم، وتؤكد الشراكة على التزام المملكة بتعزيز فرص الاستثمارات الواعدة في قطاعي الرياضة والترفيه.

وتؤسس الشراكة في افتتاح سباق الجائزة الكبرى في المملكة العربية السعودية لدعم المناسبات والأحداث الرياضية العالمية في المملكة، بما يعكس مكانة المملكة على خارطة الأحداث الرياضية على المسرح العالمي.

الجدير بالذكر، أن وزارة الاستثمار ومن خلال منصة "استثمر في السعودية" تعمل على إبراز كافة الفرص الاستثمارية في المملكة، وتتيح للمستثمرين فرصة التعرف على الفرص الواعدة للقطاعات والمزايا والحوافز التي تقدمها وزارة الاستثمار للمستثمرين.

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استثمر في السعودية
مسابقة الفورمولا 1

التعليقات

فيلسوف وعبقري
فيلسوف وعبقري عدد التعليقات : 1
منذ 10 دقائق
ألقى لي إعلانات في الإنترنت دائماً مكتب استقدام سعودي عن عاملات منزليات من المغرب وممرضات منزليات من المغرب وكوافيرات وسائقات وعمال بناء وميكانيكيين مغاربه وحلاقين وطباخات مغربيات وجميع المهن والتخصصات دائم ألقى الإعلان هذا وما أدري صدقهم من كذبهم لكن يمكن يكون أحسن من الفلبينيات وبديل ناجح عن الفلبينيات

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أحدث التعليقات

ابو عبد الرحمن
تراكم اشغلتونا بالسالفه شوفو مواضيع اهم تهتم بالاسلام والمسلمين وشوون حياتهم
فيلسوف وعبقري
روسيا بلعت حتى القطب الشمالي سنة 2014 لكنه الآن إختفى وذاب وأحسن لأنها ما تفكر في المناخ ولا تفكر في المشاكل اللي تستهدف الناس...
فيلسوف وعبقري
انا أشجع الشباب وأعترف أن ليس له جمهور والحمد لله ومشاكلنا ليست كثيرة ماعدا رئيس النادي خالد البلطان شاطح لا يغرك كثرة عدد جماهير...
سعد عسيري
ما شاء الله تبارك الله اسال الله ان يثبته
اباسلمان
اجمل ماقريت. في حياتي

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