نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. محامية تحدد شروط استحقاق المطلقة للضمان الاجتماعي

منذ ساعة
1617
1
بالفيديو.. محامية تحدد شروط استحقاق المطلقة للضمان الاجتماعي

الرياض (صدى):
أوضحت المحامية نورة الحربي، شروط استحقاق المطلقة للضمان، وفقاً لنظام الضمان الاجتماعي الجديد.

وذكرت نورة الحربي، خلال لقائها ببرنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، إن شروط استحقاق المطلقة للضمان تمثلت في عيشها في مسكن مستقل، ووجود أبناء، لافتةً إلى أن نظرة الضمان الاجتماعي الجديد بنيت على توفر المسكن وأفراد الأسرة.

وأشارت إلى أن إقامة المطلقة في منزل أهلها يحرمها من الضمان إن لم يكن لها أبناء، وإذا كانت في بيت أهلها ولديها أبناء فتستحق الضمان، مضيفة أن النظام لم يلزم المطلقة أن تخرج أو تسكن في منزل مستقل.

 

الضمان الاجتماعي
المطلقة
محامية
مسكن مستقل

التعليقات

فيلسوف وعبقري
فيلسوف وعبقري عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
.............

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عبد الرحمن
تراكم اشغلتونا بالسالفه شوفو مواضيع اهم تهتم بالاسلام والمسلمين وشوون حياتهم
فيلسوف وعبقري
روسيا بلعت حتى القطب الشمالي سنة 2014 لكنه الآن إختفى وذاب وأحسن لأنها ما تفكر في المناخ ولا تفكر في المشاكل اللي تستهدف الناس...
فيلسوف وعبقري
انا أشجع الشباب وأعترف أن ليس له جمهور والحمد لله ومشاكلنا ليست كثيرة ماعدا رئيس النادي خالد البلطان شاطح لا يغرك كثرة عدد جماهير...
سعد عسيري
ما شاء الله تبارك الله اسال الله ان يثبته
اباسلمان
اجمل ماقريت. في حياتي

أخر الأخبار

مشروع نيوم يعلن عن وظائف إدارية شاغرة للجنسين
مشروع نيوم يعلن عن وظائف إدارية شاغرة للجنسين
منذ 9 دقائق 1187
"استثمر في السعودية" تُعلن عن شراكتها مع مسابقة جائزة الفورمولا 1
"استثمر في السعودية" تُعلن عن شراكتها مع مسابقة جائزة الفورمولا 1
منذ 18 دقيقة 1234
أعراض التسمم الغذائي أثناء الحمل
أعراض التسمم الغذائي أثناء الحمل
منذ 39 دقيقة 1394
بالفيديو.. "العنزي": انتقدت حمدالله لأنه كان معول هدم
بالفيديو.. "العنزي": انتقدت حمدالله لأنه كان معول هدم
منذ 59 دقيقة 1455
بالفيديو.. محامية تحدد شروط استحقاق المطلقة للضمان الاجتماعي
بالفيديو.. محامية تحدد شروط استحقاق المطلقة للضمان الاجتماعي
منذ ساعة 1617
اللقطة من العراق عام 1950
اللقطة من العراق عام 1950
منذ ساعة 382
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
منذ ساعة 1235
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
منذ ساعة 1142
ضاحي خلفان: قرداحي كان أعوجًا فخسر 360 مليونًا سنيًا عربيًا
ضاحي خلفان: قرداحي كان أعوجًا فخسر 360 مليونًا سنيًا عربيًا
منذ ساعة 1264
أسعار الذهب اليوم السبت
أسعار الذهب اليوم السبت
منذ ساعة 1211