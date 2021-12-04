بالفيديو.. محامية تحدد شروط استحقاق المطلقة للضمان الاجتماعي

الرياض (صدى):
أوضحت المحامية نورة الحربي، شروط استحقاق المطلقة للضمان، وفقاً لنظام الضمان الاجتماعي الجديد.
وذكرت نورة الحربي، خلال لقائها ببرنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، إن شروط استحقاق المطلقة للضمان تمثلت في عيشها في مسكن مستقل، ووجود أبناء، لافتةً إلى أن نظرة الضمان الاجتماعي الجديد بنيت على توفر المسكن وأفراد الأسرة.
وأشارت إلى أن إقامة المطلقة في منزل أهلها يحرمها من الضمان إن لم يكن لها أبناء، وإذا كانت في بيت أهلها ولديها أبناء فتستحق الضمان، مضيفة أن النظام لم يلزم المطلقة أن تخرج أو تسكن في منزل مستقل.