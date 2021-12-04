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اللقطة من العراق عام 1950
منذ 3 ساعات
580
1
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 55645
منذ ساعة
لا يمكن تكون الصوره من العراق وانما قد تكون من شمال المملكه
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أحدث التعليقات
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
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يمكن طلع لها فرعون صغير
ابو عمار
ممتاز جدا
ابو عمار
حسبي الله عليه ما يخاف من ربه .. ايش بينفع الكلب بتغريم المجرم بالمال وكان من المفروض تكسر قدم المجرم
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