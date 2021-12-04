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اللقطة من العراق عام 1950

منذ 3 ساعات
580
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اللقطة من العراق عام 1950

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55645
منذ ساعة
لا يمكن تكون الصوره من العراق وانما قد تكون من شمال المملكه

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أحدث التعليقات

بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
ابو عمار
يمكن طلع لها فرعون صغير
ابو عمار
ممتاز جدا
ابو عمار
حسبي الله عليه ما يخاف من ربه .. ايش بينفع الكلب بتغريم المجرم بالمال وكان من المفروض تكسر قدم المجرم

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