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ضاحي خلفان: قرداحي كان أعوجًا فخسر 360 مليونًا سنيًا عربيًا

منذ ساعة
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ضاحي خلفان: قرداحي كان أعوجًا فخسر 360 مليونًا سنيًا عربيًا

بيروت (صدى):
علق نائب رئيس الشرطة والأمن العام السابق في دبي ضاحي خلفان، على استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي من منصبه على خلفيه تصريحاته المسيئة للمملكة.

وقال خلفان: "مشكلة قرداحي أن منطقه كان أعوجًا في الحديث عن أزمة الحوثي مع الشرعية اليمنية وجيران اليمن".

وتابع: "كان جيدًا في طرح الاسئلة على الآخرين في برنامجه من سيربح المليون، ولما أجرى معه صحفي مغمور الحديث وطرح عليه سؤال عن اليمن فشل في الإجابة الصحيحة عليه، فخسر 360 مليونًا سنيًا عربيًا".

وكان جورج قرداحي، أعلن الجمعة، أنه قدم استقالته لرئيس لبنان ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والتي كتب خلالها: "أتقدم إليكم بطلب استقالتي من منصبي كوزير للإعلام تقديما للصالح العام وأتمنى منكم قبول الطلب".

ضاحي خلفان
لبنان
جورج قرداحي
ازمة لبنان

التعليقات

ابو عبد الرحمن
ابو عبد الرحمن عدد التعليقات : 55
منذ ساعة
تراكم اشغلتونا بالسالفه شوفو مواضيع اهم تهتم بالاسلام والمسلمين وشوون حياتهم

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أحدث التعليقات

ابو عبد الرحمن
تراكم اشغلتونا بالسالفه شوفو مواضيع اهم تهتم بالاسلام والمسلمين وشوون حياتهم
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