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اختفاء شبه جزيرة من الخريطة

منذ ساعتين
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اختفاء شبه جزيرة من الخريطة

متابعة أميرة خالد (صدى):
اكتشف موظفو محمية "القطب الشمالي الروسي"، اختفاء شبه جزيرة في أرخبيل أرض فرانسوا جوزف بسبب ذوبانه.

وكان العلماء قد قاموا بجولة حول جزيرة "حواء ليف" التابعة للأرخبيل على متن زورق، وفوجئوا بظهور مضيق بحري جديد بعرض 3 كيلومترات في وسط شبه جزيرة تنتهي برأس "ميسياتسيف".

وأفاد مدير المحمية الوطنية، ألكسندر كيريلوف، بأن العلماء خرجوا باستنتاج مفاده بأن الرأس كان جبلا جليديا، والجزء الذي تبقى منه فإنه في الوقت الراهن عبارة عن قطع من الجبل الجليدي المتجول.

وأوضح أن هذا الاكتشاف الجغرافي، يتطلب اهتماما من جانب الإدارة الهيدروغرافية الروسية التي يجب أن تُدخل تعديلات في خريطة وصف البحار في منطقة القطب الشمالي.

منوعات
القطب الشمالي
ذوبان الجليد
شبه جزيرة
جزيرة حواء ليف

التعليقات

فيلسوف وعبقري
فيلسوف وعبقري عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
روسيا بلعت حتى القطب الشمالي سنة 2014 لكنه الآن إختفى وذاب وأحسن لأنها ما تفكر في المناخ ولا تفكر في المشاكل اللي تستهدف الناس كلها ولا تبقي ولا تذر ولا تفكر إلا في نفسها وأطماعها التوسعية

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أحدث التعليقات

ابو عبد الرحمن
تراكم اشغلتونا بالسالفه شوفو مواضيع اهم تهتم بالاسلام والمسلمين وشوون حياتهم
فيلسوف وعبقري
روسيا بلعت حتى القطب الشمالي سنة 2014 لكنه الآن إختفى وذاب وأحسن لأنها ما تفكر في المناخ ولا تفكر في المشاكل اللي تستهدف الناس...
فيلسوف وعبقري
انا أشجع الشباب وأعترف أن ليس له جمهور والحمد لله ومشاكلنا ليست كثيرة ماعدا رئيس النادي خالد البلطان شاطح لا يغرك كثرة عدد جماهير...
سعد عسيري
ما شاء الله تبارك الله اسال الله ان يثبته
اباسلمان
اجمل ماقريت. في حياتي

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