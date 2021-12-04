الصرامي: الشباب أخر فريق ممكن يحقق الدوري.. وجمهوره بالوكالة!

طلال الغامدي (صدى):
صرح المتحدث باسم نادي النصر سابقا سعود الصرامي، بأن فريق الشباب آخر الفرق التي قد تحقق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال الصرامي في تصريحات تلفزيونية: "أخر فريق ممكن يحصل على الدوري هو الشباب، لأنه قاعد يتخلص من تقاليد وفلسفات كان مؤمن فيها سابقًا، وجاب ثقافات جديدة، هاتلي بطولة حققها الشباب من 8 سنين،".
وتابع الصرامي: "بطولة الشباب الوحيدة هي فوزه على النصر"، وأضاف ساخرًا: "حتى جمهوره بالوكالة".
يذكر أن الشباب فاز على النصر بالجولة الـ11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وقبل تلك المباراة التقى الفريقان في 26 مباراة فاز الشباب في 10 مباريات وفاز النصر في 8 مباريات وتعادلا في 8 مباريات.