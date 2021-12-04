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الصرامي: الشباب أخر فريق ممكن يحقق الدوري.. وجمهوره بالوكالة!

منذ 56 دقيقة
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الصرامي: الشباب أخر فريق ممكن يحقق الدوري.. وجمهوره بالوكالة!

طلال الغامدي (صدى):
صرح المتحدث باسم نادي النصر سابقا سعود الصرامي، بأن فريق الشباب آخر الفرق التي قد تحقق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الصرامي في تصريحات تلفزيونية: "أخر فريق ممكن يحصل على الدوري هو الشباب، لأنه قاعد يتخلص من تقاليد وفلسفات كان مؤمن فيها سابقًا، وجاب ثقافات جديدة، هاتلي بطولة حققها الشباب من 8 سنين،".

وتابع الصرامي: "بطولة الشباب الوحيدة هي فوزه على النصر"، وأضاف ساخرًا: "حتى جمهوره بالوكالة".

يذكر أن الشباب فاز على النصر بالجولة الـ11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وقبل تلك المباراة التقى الفريقان في 26 مباراة فاز الشباب في 10 مباريات وفاز النصر في 8 مباريات وتعادلا في 8 مباريات.

الشباب
سعود الصرامي
الشباب والنصر
دوري المحترفين

التعليقات

فيلسوف وعبقري
فيلسوف وعبقري عدد التعليقات : 1
منذ 46 دقيقة
انا أشجع الشباب وأعترف أن ليس له جمهور والحمد لله ومشاكلنا ليست كثيرة ماعدا رئيس النادي خالد البلطان شاطح لا يغرك كثرة عدد جماهير النصر والهلال تراهم أحياناً يتضاربون وتسيل الدماء بينهم في الملعب وخارج الملعب الله يبعدنا عن المشاكل

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أحدث التعليقات

فيلسوف وعبقري
انا أشجع الشباب وأعترف أن ليس له جمهور والحمد لله ومشاكلنا ليست كثيرة ماعدا رئيس النادي خالد البلطان شاطح لا يغرك كثرة عدد جماهير...
سعد عسيري
ما شاء الله تبارك الله اسال الله ان يثبته
اباسلمان
اجمل ماقريت. في حياتي
ابو عمار
طيب
ابو عمار
غريبه السرعه عندهم محدده ب 80 كم في الساعه

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