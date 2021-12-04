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لصان يذبحان مسنة بعدما اكتشفت وجودهما

منذ ساعة
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لصان يذبحان مسنة بعدما اكتشفت وجودهما

القاهرة (صدى):
أقدم لصان في مصر على ذبح امرأة مسنة، بعدما اكتشفت وجودهما بمنزلها أثناء سرقتها، خوفا من فضح أمرهما.

وتلقت الشرطة بلاغا بالعثور على جثة مسنة مقتولة داخل شقتها، وبالانتقال لمكان الواقعة، تبين وجود جثة سيدة مسنة بها جرح ذبحي بالرقبة.

وبينت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة عامل وصديقه على علم بأن المجني عليها تقطن بمفردها.

وأثناء محاولة اقتحام شقة المجني عليها، شعرت بهما وحاولت الاستغاثة بالأهالي، فقام أحد المتهمين بذبحها.

وتمكنت القوات من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

مصر
قتل
منوعات
سرقة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55637
منذ ساعة
حسبي الله عليهم المجرمين

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غريبه السرعه عندهم محدده ب 80 كم في الساعه

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