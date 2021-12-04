لصان يذبحان مسنة بعدما اكتشفت وجودهما

القاهرة (صدى):
أقدم لصان في مصر على ذبح امرأة مسنة، بعدما اكتشفت وجودهما بمنزلها أثناء سرقتها، خوفا من فضح أمرهما.
وتلقت الشرطة بلاغا بالعثور على جثة مسنة مقتولة داخل شقتها، وبالانتقال لمكان الواقعة، تبين وجود جثة سيدة مسنة بها جرح ذبحي بالرقبة.
وبينت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة عامل وصديقه على علم بأن المجني عليها تقطن بمفردها.
وأثناء محاولة اقتحام شقة المجني عليها، شعرت بهما وحاولت الاستغاثة بالأهالي، فقام أحد المتهمين بذبحها.
وتمكنت القوات من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.